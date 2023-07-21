ロックバンド・Mr.Childrenが、10月4日に2年10ヶ月ぶりとなる21枚目のオリジナルアルバム『miss you』を発売し、9月16日からは全国ホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』を開催することが21日、発表された。また、桜井和寿が未発表の新曲を弾き語りするティザー映像とバンドのニュービジュアルも公開となった。

30周年という大きな節目を経て初めてのオリジナルアルバム『miss you』は、アニバーサリーイヤーである2022年にリリースした新曲「永遠」と「生きろ」が未収録。これは30周年を超えた「半世紀への長きにわたるロード」を、Mr.Childrenが再び走り始めたアルバムであることを証明する。

今作は4人だけで集まりプライベートなスタジオで作られ、バンド史上、最も「優しい驚き」に満ちている。アートディレクションは森本千絵氏が担当し、ジャケット＆ポートレイト写真は、写真家の藤井保氏による撮り下ろし。全13曲（すべて新曲）収録で、「完全生産限定盤（LIMITED BOX 仕様）」と「通常盤」の2形態のパッケージとなる。

全国ホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』は、全国20ヶ所38公演。9月16日の千葉・森のホール21を皮切りに、ラストは来年2月25日の北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruまで。24日午後6時からファンクラブ会員チケット先行抽選予約がスタートする。

●Mr.Childrenニューアルバム『miss you』収録曲

01. I MISS YOU

02. Fifty’s map 〜おとなの地図

03. 青いリンゴ

04. Are you sleeping well without me?

05. LOST

06. アート=神の見えざる手

07. 雨の日のパレード

08. Party is over

09. We have no time

10. ケモノミチ

11. 黄昏と積み木

12. deja-vu

13. おはよう

■『Mr.Children tour 2023／24 miss you」

9月16日（土）：千葉・森のホール21

9月17日（日）：千葉・森のホール21

9月23日（土・祝）：岡山・倉敷市民会館

9月24日（日）：岡山・倉敷市民会館

9月29日（金）：香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール

9月30日（土）：香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール

10月14日（土）：新潟・新潟県民会館大ホール

10月15日（日）：新潟・新潟県民会館大ホール

10月21日（土）：静岡・静岡市民文化会館大ホール

10月22日（日）：静岡・静岡市民文化会館大ホール

10月27日（金）：長野・ホクト文化ホール大ホール

10月28日（土）：長野・ホクト文化ホール大ホール

11月11日（土）：広島・広島文化学園HBGホール

11月12日（日）：広島・広島文化学園HBGホール

11月18日（土）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

11月19日（日）：愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

11月24日（金）：秋田・あきた芸術劇場ミルハス大ホール

11月27日（月）：山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

12月1日（金）：青森・リンクステーションホール青森

12月2日（土）：青森・リンクステーションホール青森

12月7日（木）：埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

12月8日（金）：埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

12月16日（土）：大阪・フェスティバルホール

12月17日（日）：大阪・フェスティバルホール

12月22日（金）：熊本・熊本城ホールメインホール

12月23日（土）：熊本・熊本城ホールメインホール

▼2024年

1月13日（土）：東京・東京国際フォーラムホールA

1月14日（日）：東京・東京国際フォーラムホールA

1月20日（土）：群馬・高崎芸術劇場大劇場

1月21日（日）：群馬・高崎芸術劇場大劇場

1月27日（土）：兵庫・神戸国際会館こくさいホール

1月28日（日）：兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2月10日（土）：宮城・仙台サンプラザホール

2月11日（日・祝）：宮城・仙台サンプラザホール

2月17日（土）：福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

2月18日（日）：福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

2月24日（土）：北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

2月25日（日）：北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

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