ロックバンド・Mr.Childrenが、10月4日に2年10ヶ月ぶりとなる21枚目のオリジナルアルバム『miss you』を発売し、9月16日からは全国ホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』を開催することが21日、発表された。また、桜井和寿が未発表の新曲を弾き語りするティザー映像とバンドのニュービジュアルも公開となった。

30周年という大きな節目を経て初めてのオリジナルアルバム『miss you』は、アニバーサリーイヤーである2022年にリリースした新曲「永遠」と「生きろ」が未収録。これは30周年を超えた「半世紀への長きにわたるロード」を、Mr.Childrenが再び走り始めたアルバムであることを証明する。

今作は4人だけで集まりプライベートなスタジオで作られ、バンド史上、最も「優しい驚き」に満ちている。アートディレクションは森本千絵氏が担当し、ジャケット&ポートレイト写真は、写真家の藤井保氏による撮り下ろし。全13曲(すべて新曲)収録で、「完全生産限定盤(LIMITED BOX 仕様)」と「通常盤」の2形態のパッケージとなる。

全国ホールツアー『Mr.Children tour 2023/24 miss you』は、全国20ヶ所38公演。9月16日の千葉・森のホール21を皮切りに、ラストは来年2月25日の北海道・札幌文化芸術劇場 hitaruまで。24日午後6時からファンクラブ会員チケット先行抽選予約がスタートする。

●Mr.Childrenニューアルバム『miss you』収録曲

01. I MISS YOU

02. Fifty’s map 〜おとなの地図

03. 青いリンゴ

04. Are you sleeping well without me?

05. LOST

06. アート=神の見えざる手

07. 雨の日のパレード

08. Party is over

09. We have no time

10. ケモノミチ

11. 黄昏と積み木

12. deja-vu

13. おはよう

■『Mr.Children tour 2023/24 miss you」

9月16日(土):千葉・森のホール21

9月17日(日):千葉・森のホール21

9月23日(土・祝):岡山・倉敷市民会館

9月24日(日):岡山・倉敷市民会館

9月29日(金):香川・レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール

9月30日(土):香川・レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール

10月14日(土):新潟・新潟県民会館大ホール

10月15日(日):新潟・新潟県民会館大ホール

10月21日(土):静岡・静岡市民文化会館大ホール

10月22日(日):静岡・静岡市民文化会館大ホール

10月27日(金):長野・ホクト文化ホール大ホール

10月28日(土):長野・ホクト文化ホール大ホール

11月11日(土):広島・広島文化学園HBGホール

11月12日(日):広島・広島文化学園HBGホール

11月18日(土):愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

11月19日(日):愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール

11月24日(金):秋田・あきた芸術劇場ミルハス大ホール

11月27日(月):山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

12月1日(金):青森・リンクステーションホール青森

12月2日(土):青森・リンクステーションホール青森

12月7日(木):埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

12月8日(金):埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

12月16日(土):大阪・フェスティバルホール

12月17日(日):大阪・フェスティバルホール

12月22日(金):熊本・熊本城ホールメインホール

12月23日(土):熊本・熊本城ホールメインホール

▼2024年

1月13日(土):東京・東京国際フォーラムホールA

1月14日(日):東京・東京国際フォーラムホールA

1月20日(土):群馬・高崎芸術劇場大劇場

1月21日(日):群馬・高崎芸術劇場大劇場

1月27日(土):兵庫・神戸国際会館こくさいホール

1月28日(日):兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2月10日(土):宮城・仙台サンプラザホール

2月11日(日・祝):宮城・仙台サンプラザホール

2月17日(土):福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

2月18日(日):福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

2月24日(土):北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

2月25日(日):北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

関連キーワード 音楽