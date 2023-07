TrySail

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第342回公開の詳細が発表され、麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜の3人による新世代トライアングルガールズユニット・TrySailが初登場する。

それぞれのメンバーが大人気アニメのメインキャラクターを務めるなど、声優として輝かしいキャリアを持つTrySailが今回披露するのはTVアニメ「エロマンガ先生」のエンディングテーマとなり、配信サイトで1位を獲得した彼女たちの代表曲「adrenaline!!!」。

アドレナリン全開のパフォーマンスを閉じ込めた「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りを披露する。

■番組詳細

TrySail - adrenaline!!! / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/chpdtMvAmp4

■TrySail コメント

初めての3人での「THE FIRST TAKE」、「adrenaline!!!」という曲の力もあってすごく楽しかったです!

「adrenaline!!!」は色々な会場でやらせていただいた曲で思い入れも強く、これを歌えば絶対に盛り上がる!という曲なので

自信を持って披露させていただきました。

歌いながら自然と笑っちゃったり、いつものライブみたいなテンションで楽しくパフォーマンスできたので、ぜひ観ていただけると嬉しいです!

関連キーワード アニメ