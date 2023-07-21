7人組男性グループ・なにわ男子の2ndアルバム『POPMALL』が、初週43.8万枚を売り上げ、7月18日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： POPMALL ／ なにわ男子

2位： YOUTH IN THE SHADE ／ ZEROBASEONE

3位： Plusss ／ 浦島坂田船

4位： ミュージカル『刀剣乱舞』鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ～春風桃李巵～ ／ 刀剣男士 鶴丸国永 大倶利伽羅

5位： SWEET ／ TOMORROW X TOGETHER

6位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE

7位： First Howling:WE ／ &TEAM

8位： LoveLive! Sunshine!! Third SoloConcert Album～THE STORY OF“OVER THE RAINBOW”～starring TsushimaYoshiko ／ 津島善子(小林愛香)from Aqours

9位： 五等分の未来 EP ／ 中野家の五つ子(花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり)

10位： climb ／ XlamV

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング