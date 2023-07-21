バンダイナムコグループは、あらゆるIPの魅力をファンへ届けるべく新たな音楽イベント『異次元フェス アイドルマスター★◆ラブライブ！歌合戦」（◆＝ハート）を12月9日、10日に東京ドームで開催することを発表した。両作品による前代未聞の歌合戦となる。

今回始動する「異次元フェス」は、「アニソン」の枠を超えて広がり続ける2次元×音楽の世界で、あらゆるコンテンツの垣根を超えて異次元のコラボレーションを実現し、ファンとより広くつながるために生まれた新しい音楽イベントシリーズ。

第1弾となる今回は、いずれも単独で東京ドームライブを実現し、18周年を迎える『アイドルマスター』シリーズと、13周年を迎えた『ラブライブ！』シリーズが共演し、作品を越えたコラボでしかできない、イベントならではの多彩なオリジナル企画を実施する。詳細は、決まり次第順次発表される。

■開催概要

【公演名】

異次元フェス アイドルマスター★◆ラブライブ！歌合戦

【日程】

Day.１ 2023年12月9日(土) 開場15:00／開演17:00 （予定）

Day.2 2023年12月10日(日) 開場15:00／開演17:00 （予定）

【会場】

東京ドーム

【出演者】

■Day.1 2023年12月9日(土)

＜『アイドルマスター』シリーズ＞

・アイドルマスター シンデレラガールズ

藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、五十嵐裕美（双葉 杏役）、

高野麻美（宮本フレデリカ役）、飯田友子（速水 奏役）、

上坂すみれ（アナスタシア役）、富田美憂（砂塚あきら役）、

ルゥティン（塩見周子役）、生田 輝（ナターリア役）、

立花日菜（久川 凪役）、山下七海（大槻 唯役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

山崎はるか（春日未来役）、田所あずさ（最上静香役）、

Machico（伊吹 翼役）、麻倉もも（箱崎星梨花役）、

小岩井ことり（天空橋朋花役）、中村温姫（ロコ役）、

平山笑美（北上麗花役）、渡部優衣（横山奈緒役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

礒部花凜（月岡恋鐘役）、菅沼千紗（田中摩美々役）、

八巻アンナ（白瀬咲耶役）、希水しお（三峰結華役）、

結名美月（幽谷霧子役）、黒木ほの香（大崎甘奈役）、

前川涼子（大崎甜花役）、芝崎典子（桑山千雪役）、

和久井 優（浅倉 透役）、土屋李央（樋口円香役）、

田嶌紗蘭（福丸小糸役）、岡咲美保（市川雛菜役）、

紫月杏朱彩（七草にちか役）、山根 綺（緋田美琴役）

＜『ラブライブ！』シリーズ＞

・Aqours（ラブライブ！サンシャイン!!）

伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、

諏訪ななか（松浦果南役）、小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、

斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、

高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、

降幡 愛（黒澤ルビィ役）

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、

久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、

鬼頭明里（近江彼方役）、林 鼓子（優木せつ菜役）、

指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）、

小泉萌香（三船栞子役）、内田 秀（ミア・テイラー役）、

法元明菜（鐘 嵐珠役）

・Liella!（ラブライブ！スーパースター!!）

伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、

岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、

青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、

薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、

絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、

坂倉 花（鬼塚冬毬役）

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、

花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、

菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）

■Day.2 2023年12月10日(日)

＜『アイドルマスター』シリーズ＞

・アイドルマスター シンデレラガールズ

大橋彩香（島村卯月役）、福原綾香（渋谷 凛役）、

原 紗友里（本田未央役）、佐藤亜美菜（橘 ありす役）、

黒沢ともよ（赤城みりあ役）、集貝はな（的場梨沙役）、

小市眞琴（結城 晴役）、今井麻夏（佐々木千枝役）、

春瀬なつみ（龍崎 薫役）、小森結梨（古賀小春役）、

中澤ミナ（佐城雪美役）、花谷麻妃（遊佐こずえ役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

愛美（ジュリア役）、伊藤美来（七尾百合子役）、

木戸衣吹（矢吹可奈役）、香里有佐（桜守歌織役）、

駒形友梨（高山紗代子役）、末柄里恵（豊川風花役）、

南 早紀（白石 紬役）、山口立花子（百瀬莉緒役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

関根 瞳（櫻木真乃役）、近藤玲奈（風野灯織役）、

峯田茉優（八宮めぐる役）、河野ひより（小宮果穂役）、

白石晴香（園田智代子役）、永井真里子（西城樹里役）、

丸岡和佳奈（杜野凛世役）、涼本あきほ（有栖川夏葉役）、

田中有紀（芹沢あさひ役）、幸村恵理（黛 冬優子役）、

北原沙弥香（和泉愛依役）、川口莉奈（斑鳩ルカ役）

＜『ラブライブ！』シリーズ＞

・Aqours（ラブライブ！サンシャイン!!）

伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、

諏訪ななか（松浦果南役）、小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、

斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、

高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、

降幡 愛（黒澤ルビィ役）

・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、

前田佳織里（桜坂しずく役）、久保田未夢（朝香果林役）、

村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、

林 鼓子（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、

田中ちえ美（天王寺璃奈役）、小泉萌香（三船栞子役）、

内田 秀（ミア・テイラー役）、法元明菜（鐘 嵐珠役）

・Liella!（ラブライブ！スーパースター!!）

伊達さゆり（澁谷かのん役）、Liyuu（唐 可可役）、

岬 なこ（嵐 千砂都役）、ペイトン尚未（平安名すみれ役）、

青山なぎさ（葉月 恋役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、

薮島朱音（米女メイ役）、大熊和奏（若菜四季役）、

絵森 彩（鬼塚夏美役）、結那（ウィーン・マルガレーテ役）、

坂倉 花（鬼塚冬毬役）

・蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

楡井希実（日野下花帆役）、野中ここな（村野さやか役）、

花宮初奈（乙宗 梢役）、佐々木琴子（夕霧綴理役）、

菅 叶和（大沢瑠璃乃役）、月音こな（藤島 慈役）

【チケット料金】

・2日間通し券 26,000円（税込）

・全席指定 13,000円（税込）

・着席指定 13,000円（税込）

※2日間通し券は、最速先行（抽選）のみの販売。

【チケット販売情報】

明日7月22日(土)12:00より、最速先行(抽選)の申込受付を開始。

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