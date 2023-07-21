瑛茉ジャスミン、「let's go to escapism wit me」布面積少なめ水着でナイトプール
2023年7月21日 13時03分 (7月21日 14時06分更新)
モデルの瑛茉ジャスミン（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。ショッキングピンクの水着ショットを公開した。
ジャスミンは「let's go to escapism wit me」とつづり、ナイトプールを楽しむ様子をアップ。布面積少なめのショッキングピンクのビキニ姿で、上からの角度で撮影された大胆“美ボディ”ショットとなっている。
この投稿に「撮れ高」「ジャスミンのエッチ!!」「4枚目はドキッとする」「かわいいアンドかわいい」「セクシーが大渋滞」「瑛茉ジャス写真集出せるじゃん」などの声が寄せられている。
【写真】美ボディ全開！ “穴あき”変形水着を着こなす瑛茉ジャスミン
【写真】こちらはビキニ！ 美ボディスタイル際立つ瑛茉ジャスミン
「暑いから脱いじゃう」ランジェリー姿で胸元＆美尻あらわな瑛茉ジャスミン
【写真】ふんわり美乳に“一輪挿し” 美谷間あらわな瑛茉ジャスミン（写真3枚目）
【写真】「それはやばいやつ」大胆ポーズで胸元＆生脚あらわな瑛茉ジャスミン
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