8月25日・26日・27日の3日間、さいたまスーパーアリーナにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2023 -AXEL-」の第6弾出演アーティストが発表された。

8/25には、演歌一筋で活躍するなか、近年では『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦』主題歌「I CAN'T DO ANYTHING -宇宙よ-」を担当するなど、そのジャンルを問わない歌唱力に注目が集まり、“歌怪獣”のニックネームで親しまれている「島津亜矢」がアニサマ初出演。

8/26には、『神様のメモ帳』、『氷菓』、『ガールズ&パンツァー』、『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』など多くの話題作の主題歌を担当し、近年では自身で作詞作曲を手掛けた楽曲提供にも力を入れている「ChouCho」が、2015年以来となる8年ぶり3回目の出演。

同じく8/26には、昨年にデビューして以降、『名探偵コナン ゼロの日常』、『名探偵コナン』などの主題歌を担当し、次世代のエモ・ポップ・アイコンとして注目が集まる現在15歳のシンガー「Rainy。」がアニサマ初出演。

8/27には、今年の5月から約4年ぶりとなるワールドツアーを開催し、多岐にわたる音楽性と、圧倒的なパフォーマンス力で日本のみならず世界中に活躍の舞台を広げている「GARNiDELiA」が、2018年以来となる5年ぶり3回目の出演となる。

「アニサマ2023」出演アーティストの追加発表は今回の第6弾が最後となり、現時点で8/25(金)は18組、8/26(土)は19組、8/27(日)は20組のアーティストを発表。各日の当日サプライズアーティストにも期待が高まる。

8/25(金)

蒼井翔太/麻倉もも/遠藤正明/大橋彩香/OxT/GRANRODEO/Co shu Nie/島津亜矢/SCREEN mode/TRUE/なすお☆/harmoe/Who-ya Extended/三森すずこ/Liyuu/Liella!/ReoNa/Roselia 他

8/26(土)

愛美/angela/石原夏織/上坂すみれ/岡咲美保/ClariS/鈴木愛奈/スタァライト九九組/ ChouCho/TrySail/中島由貴/仲村宗悟/Hero Girls!“サマー”スカイ!プリキュア/Machico/MADKID/松本梨香/Morfonica/Lyrical Lily//Rainy。他

8/27(日)

ASCA/雨宮天/伊藤美来/内田真礼/内田雄馬/オーイシマサヨシ/小倉唯/ GARNiDELiA/saji/鈴木このみ/芹澤優/DIALOGUE+/東山奈央/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会/花澤香菜/halca/Paradox Live/MyGO!!!!!/スペシャルユニット・マサヨシがめがねを忘れた(小村くんと三重さんとオーイシマサヨシ)/MOTSU 他

