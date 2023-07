映画『シャーロック・ホームズ』シリーズや『コードネーム U.N.C.L.E.』などを手がけたガイ・リッチー監督と、『トランスポーター』、『ワイルド・スピード』シリーズなどで幾度となく“最強の男”を演じてきたジェイソン・ステイサムの5作目のタッグとなる映画『オペレーション・フォーチュン』(10月13日公開)の予告編が解禁となった。予告映像のナレーションは声優の諏訪部順一が担当している。

今作でジェイソン・ステイサムが演じるのは、型破りな最強スパイ=オーソン・フォーチュン。共演は、即席スパイチームの一員に抜てきされたオーブリー・プラザのほか、ガイ・リッチー作品経験者のバグジー・マローン、ジョシュ・ハートネット、そしてヒュー・グラントら。

あわせて解禁されたポスタービジュアルには、拳銃とアタッシュケースを持ち、ターゲットを見据えたような鋭い眼光から緊張感が伝わる佇まいが印象的なオーソン・フォーチュンを中心に、主要キャラクターたちがそれぞれスタイリッシュにキメて勢ぞろい。オーソン・フォーチュンの着用しているスーツの色を基調に、スマートに任務をこなすスパイチームらしくクールにまとめ上げたビジュアルとなっている。

予告映像では、“最強のスパイ=オーソン・フォーチュン”がクセ強メンバーとともに、与えられたミッション「秘密兵器取引の阻止」を遂行すべく世界7ヶ国を駆け巡る姿を見ることができる。能天気なハリウッドスターのダニーを無理矢理任務に巻き込んで、危険な香りを強烈に放つ億万長者の武器商人グレッグに接近するが…。映像のラストを飾るフォーチュンの「楽勝だ」のせりふどおり、即席スパイチームはミッションコンプリートできるのか? お待ちかねのステイサムによる激しい肉弾戦シーンも盛り込まれ、アクション映画ファンにはたまらない映像に仕上がっている。

