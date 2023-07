BABYMETALの有料スタンプ購入者に付与されるNFT

メタルダンスユニット・BABYMETALが、先月配信したオンラインライブ『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - LIVESHIP』の限定特典として、「視聴チケット」と「有料スタンプ」のNFTコレクション機能を開発し、今月19日に公開された。

これまでオンラインライブ向け「有料スタンプ」は、多くのアーティストやファンが配信時のチャットを盛り上げる演出として活用し、その多くは配信中のみ使用できた。今回、配信中に購入したスタンプと同じイラストが描かれたNFTを付与し、ライブ配信の興奮やアーティストへの応援の気持ちを手元に形として残せるようになった。

また、配信チケットは「THE ONE」限定チケット購入者に参加の証となるNFTを付与し、「THE ONE」マイページにコレクションすることができる。ライブにおいてチケットは参加の思い出となる重要な証の1つ。ライブ配信では、これまでチケット風のデジタル画像などを付与する事例はあったものの、参加の証が模索される中、今回、NFTの付与という取り組みが実施されることとなった。

なお、配信チケットの証となるNFTはSBT(ソウルバウンドトークン)形式で発行され、他者のウォレットへNFTを移転できない仕様となっている。二次流通による売却益を防ぎ、「代替不可能なデジタルデータ」を提供することで、自分だけの「証」として残る。また今回、アミューズとKultureが共同で開発したコレクションページでは、BABYMETALの世界観に沿ったサイトデザインが施されている。

