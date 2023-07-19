◇19日 マイナビオールスターゲーム2023第1戦 セ・リーグ―パ・リーグ（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、本拠地での球宴となる中日の野手で唯一の選出となった細川成也外野手は全セの「7番・右翼」でスタメン出場する。ファン投票で”ジャック”した阪神勢は、先発の村上を含めて7人がスタメンに名を連ねた。全パの先発は佐々木朗希投手（ロッテ）。球宴最速163キロの更新に期待がかかる。

【全パ】

1番・二・外崎

2番・左・近藤

3番・中・松本剛

4番・右・柳田

5番・指・中村

6番・三・栗原

7番・一・頓宮

8番・遊・源田

9番・捕・若月

投・佐々木朗

【全セ】

1番・二・中野

2番・中・秋山

3番・左・ノイジー

4番・一・大山

5番・指・岡本

6番・三・佐藤

7番・右・細川

8番・捕・梅野

9番・遊・木浪

投・村上

