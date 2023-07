2nd Album『COCONUT』をリリースしたNiziU Photo by 田中聖太郎

9人組ガールズグループ・NiziUが19日、2nd Album『COCONUT』をリリースした。発売に先立ち、メンバーは9日に代々木第一体育館公演の直前に開かれた取材会へ参加し、本作の収録内容や聴きどころ、そして9月に行われる初のスタジアムライブへの意気込みなどを語った。

本作は、アルバム作品としては2021年11月24日リリースの『U』以来約1年8ヶ月ぶりとなる1枚。リーダーのMAKOは、「今回のアルバムは誰が聞いても盛り上がって楽しめる、夏にぴったりのアルバムになっています」と胸を張った。

リード曲の「COCONUT」には、「Nizi Project」の総指揮を執るJ.Y. Park氏も作詞で参加している。MIIHIは同曲の詞について「“ココナッツ”と“ココな!”という言葉遊びが出てきて、そこが面白いポイントになっています」とアピール。楽曲の完成後にはJ.Y. Park氏と話す機会があったといい、「『ユニークな歌詞だから、そこが上手く伝わるといいね』と言っていただきました」と笑顔で報告した。

今回の取材は、2度目となる全国ツアー『NiziU Live with U 2023 “ココ!夏 Fes.“』の東京4日目の開演直前に行われた。この日ライブでは、本ツアーの追加公演として9月17・18日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで自身初のスタジアムライブを開催することも発表。

この追加公演についても聞かれたMAYUKAは、「私たちが初めて有観客ライブを行った、思い入れのある場所。そのときはフェスでしたが、今回は単独で2日間ということで、とてもうれしかったです」と率直な心境を吐露。「今後は日本だけでなく、グローバルに活躍できるようにがんばっていきたい」と今後への意気込みも口にした。

スタジアムライブの演出プランなどはこれから構成されていくとのことで、メンバーはそれぞれ抱く“願望”も告白。MAYUKAは「TWICEさんのスタジアムライブで花火が上がっているのを観て、そのときからずっと憧れているんです。できるかわからないですけど、私たちもいつか花火の演出ができたらいいなと思っています」と笑顔で語った。

続けてRIOは「アリーナよりもさらに広い空間になると思うので、さらにみなさんの近くへ行けるように、花道なども作れたらいいなと思っています。WithUのみなさんの近くに行けるのは幸せなことですし、会場が大きくなる分、近くに行ける工夫をしたい」と意気込み、NINAは「大きな波を作りたい。会場全員で綺麗なウェーブができたら…ぜひ観てみたいです」と期待を寄せた。

■2nd Album『COCONUT』収録曲

01. COCONUT

02. LOOK AT ME

03. Short Trip

04. Paradise

05. ASOBO

06. PRISM

07. All right

08. CLAP CLAP

09. Raindrops

10. Love & Like

■『NiziU Live with U 2023 “ココ!夏 Fes. -Stadium Special-“』日程

9月17日(日) 千葉・ZOZOマリンスタジアム

9月18日(月・祝) 千葉・ZOZOマリンスタジアム

関連キーワード 音楽