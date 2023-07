2nd Album『COCONUT』をリリースしたNiziU Photo by 田中聖太郎

9人組ガールズグループ・NiziUが19日、2nd Album『COCONUT』をリリースした。発売に先立ち、メンバーは9日に代々木第一体育館公演の直前に開かれた取材会へ参加。本作の収録内容や聴きどころについて語った。

本作は、アルバム作品としては2021年11月24日リリースの『U』以来約1年8ヶ月ぶりとなる1枚。初回生産限定盤Bには、メンバーが3人ずつユニットを組んだ「LOVE YOURSELF」(MAKO & AYAKA & MIIHI)、「secret」(RIO & MAYA & RIKU)、「JUMP」(MAYUKA & RIMA & NINA)、「Take it」(MAYUKA & RINA)という楽曲を収めたCDも同梱する。

これらのユニット曲で、メンバーは初めて作詞にも挑戦した。AYAKAは「LOVE YOURSELF」について「私たち3人はポジティブな性格で、曲調も明るいので、そこ活かした詞を書かせていただきました。聞いてくださる方にも明るい気持ちになって欲しいです」とアピール。

MIIHIは「目の前の筆箱に語りかけるように、『筆箱をどうすれば元気にできるか』と歌詞を考えました」と、意外な作詞法も告白し、「サビでは感情を天気に見立てて書いたので、そこにも注目して欲しいです」と呼びかけた。

MAYAは「secret」について、「今までのNiziUにはなかったような大人っぽい曲調になっていますが、歌詞は私たちがWithU(ファンの総称)に対して伝えたい気持ちを、すごくストレートにアツく書いています。3人で夜中まで『いい歌詞はないかな』と練り合いました。結果、すごくいい歌詞ができあがったと思うので、ぜひ聴いていただきたいです」と胸を張った。

RIOは「最初にMAYAが『作詞をやってみたい』と言い出してくれて、そこから自然と全員チャレンジしてみようという話になったんです」とMAYAに感謝し、「作詞は曲のセクションごとに振り分けて取り組みました。(MAYAとRIKUの)2人が英語を上手く組み合わせながら書いてくれたので、曲のカッコよさも増したと思います」と充実した表情を浮かべた。

NINAは「JUMP」について、「曲のタイトル通りエナジェティックで、パーティーで使っていただけそうな盛り上がる曲」とし、「すぐに覚えてもらいたいと思っていたので、同じ言葉を繰り返す歌詞にしています。ぜひみなさんもジャンプしながら、一緒に踊っていただけたら」と伝えた。

MAYUKAは「英語ができる2人(NINAとRIMA)のおかげで書けた歌詞だと思います。私も『この言葉を英語に置き換えたらどうなるかな?』って教えてもらいながら書きました。英語が分からなくても、盛り上がれるようになっています」と笑った。

そんなMAYUKAに対し、NINAは「MAYUKAは英語でもしっかり書いてくれたんです」とフォローしながら、「3人でお菓子パーティーをしながら書いたり、朝にダンス室に集まって書いたりもして、すごく楽しかったです。サビで段階的に歌詞が変わっていくところが素敵だと思っているので、そこも楽しんでいただければ」と力を込めた。

■2nd Album『COCONUT』収録曲

01. COCONUT

02. LOOK AT ME

03. Short Trip

04. Paradise

05. ASOBO

06. PRISM

07. All right

08. CLAP CLAP

09. Raindrops

10. Love & Like

