9人組ガールズグループ・NiziUが19日、2nd Album『COCONUT』をリリースした。発売に先立ち、メンバーは9日に代々木第一体育館公演の直前に開かれた取材会へ参加し、本作の収録内容や聴きどころについて語った。

本作は、アルバム作品としては2021年11月24日リリースの『U』以来約1年8ヶ月ぶりとなる1枚。リーダーのMAKOは、「今回のアルバムは誰が聞いても盛り上がって楽しめる、夏にぴったりのアルバムになっています」と胸を張った。

9人はアルバム発売に先駆け、7月1日から全国7ヶ所15公演のライブツアー『NiziU Live with U 2023 “ココ!夏 Fes.”』を開催し、すでにアルバム収録曲も披露している。RIOは「カッコいいロックやパワフルな曲調など、私たちの新しい一面が詰まっているアルバムだと思います。ライブでは普段使わないような道具を採り入れたりもしていて、パフォーマンス面でも挑戦させていただいた」と語った。続けて、RIKUも「今回のツアーは、バンドのみなさんと一緒にライブをさせてもらっているので、今までにないカッコいいNiziUの姿もお見せできていると思います」と誇った。

さまざまな“初挑戦”を採り入れた結果、グループとしての新たな魅力を提示することになった最新アルバム。収録曲「LOOK AT ME」はNiziUにとって初のラブソングであり、初のドラマ主題歌でもある。MAKOは「どなたが聞いても愛情が伝わるように、振り付けなども意識して練習しました。歌についても、1つひとつの言葉の意味を考えながら歌っています」と伝えた。

そんな同曲が今回のアルバムにおける“推し曲”だというRIOは、「初のドラマの主題歌ということで、うれしい気持ちでいっぱいです。今までもかわいい曲は歌わせていただきましたが、ここまで『私を見て!』というラブソングはなく、素敵だなと思っています」とうれしそうに笑顔を見せた。

取材会ではその後、全員が自らの“推し曲”を発表し、アルバムをアピールした。

■NiziUメンバー“推し曲”一覧

MAKO「Raindrops」

RIO「LOOK AT ME」

MAYA「COCONUT」

RIKU「Love & Like」

AYAKA「All right」

MAYUKA「Love & Like」

RIMA「All right」

MIIHI「LOOK AT ME」

NINA「COCONUT」

■2nd Album『COCONUT』収録曲

01. COCONUT

02. LOOK AT ME

03. Short Trip

04. Paradise

05. ASOBO

06. PRISM

07. All right

08. CLAP CLAP

09. Raindrops

10. Love & Like

