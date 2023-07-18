中日・育成ドラフト3位ルーキーの樋口正修が「8番・二塁」でスタメン出場【フレッシュオールスター】
2023年7月18日 18時01分
◇１８日 「フレッシュオールスターゲーム ２０２３」ウエスタン・リーグ選抜―イースタン・リーグ選抜（富山）
スタメンがアナウンスされ、前日に発表されたメンバーがそのまま名を連ねた。イースタンの１番は巨人のドラフト１位ルーキーの浅野翔吾外野手。ウエスタンは中日の育成ドラフト３位ルーキーの樋口正修内野手が「８番・二塁」で出場する。
【イースタン・リーグ選抜】＝先行
１番・中・浅野翔吾（巨人）
２番・二・奈良間大己（日本ハム）
３番・捕・松尾汐恩（ＤｅＮＡ）
４番・ＤＨ・矢沢宏太（日本ハム）
５番・右・蛭間拓哉（西武）
６番・遊・友杉篤輝（ロッテ）
７番・一・北村恵吾（ヤクルト）
８番・三・平良竜哉（楽天）
９番・左・細川凌平（日本ハム）
先発投手・小園健太（ＤｅＮＡ）
【ウエスタン・リーグ選抜】＝後攻
１番・中・井坪陽生（阪神）
２番・左・中村貴浩（広島）
３番・遊・野口智哉（オリックス）
４番・右・森下翔太（阪神）
５番・ＤＨ・生海（ソフトバンク）
６番・捕・渡辺陸（ソフトバンク）
７番・一・内田湘大（広島）
８番・二・樋口正修（中日）
９番・三・高寺望夢（阪神）
先発投手・門別啓人（阪神）
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