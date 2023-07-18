『声優28時間テレビ』中夜祭の出演者発表 8月12日に2公演
2023年7月18日 14時47分 (7月18日 16時05分更新)
ABEMAの特別番組『声優28時間テレビ大感謝祭 ～Challenge Again～』（以下『声優28時間テレビ』）において開催されるスペシャルイベント『声優と夜あそび28時間テレビ 中夜祭』の出演者が発表された。
『声優28時間テレビ』は、業界初の「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』の特別番組。昨年8月に、『声優と夜あそび』5周年を記念し、初の『声優28時間テレビ』を放送し、声優陣や著名人総勢50名以上が出演して、Twitter世界＆日本トレンド2位を獲得。2回目となる今年は、「Challenge Again」をテーマに、豪華声優陣とともに、“夜あそび”ならではの企画を実施する。
『声優と夜あそび28時間テレビ 中夜祭』は、『声優28時間テレビ』2日目、8月12日(土)の午前11時30分からと、午後4時からの2公演、「恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール」にて実施されるイベント。
午前11時30分からの第一部には、安元洋貴、浪川大輔、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、岩田光央、林勇、番組公式キャラクター・そびー、午後4時からの第二部には、安元洋貴、花江夏樹、関智一、岡本信彦、仲村宗悟、岩田光央、そびーが出演する。
■『声優と夜あそび28時間テレビ 中夜祭』開催概要
開催日時：2023年8月12日（土）【第一部】開場/午前11時～ 開演/午前11時30分～
【第二部】開場/ 午後3時30分～ 開演/午後4時～
会場：恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール（東京都目黒区）
出演（敬称略）：
【第一部】安元洋貴、浪川大輔、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、岩田光央、林勇、そびー
【第二部】安元洋貴、花江夏樹、関智一、岡本信彦、仲村宗悟、岩田光央、そびー
※出演者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
開催日時：2023年8月12日（土）【第一部】開場/午前11時～ 開演/午前11時30分～
【第二部】開場/ 午後3時30分～ 開演/午後4時～
会場：恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンホール（東京都目黒区）
出演（敬称略）：
【第一部】安元洋貴、浪川大輔、金田朋子、仲村宗悟、森久保祥太郎、岩田光央、林勇、そびー
【第二部】安元洋貴、花江夏樹、関智一、岡本信彦、仲村宗悟、岩田光央、そびー
※出演者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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