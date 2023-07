平手友梨奈の公式SNSがオープン

俳優で歌手の平手友梨奈(22)が18日、公式ツイッター(@Im_YurinaHirate)と公式インスタグラム(@im_yurinahirate)を開設した。

ツイッターには「Welcome to #Yurina_Hirate Official Twitter」、インスタグラムには「#Yurina_Hirate Official Instagram Open」と初投稿。

公式サイトでは「いつも平手友梨奈に温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、Yurina Hirate 公式TwitterとInstagramがオープンしました。ぜひ、チェックしてください!」と、SNS開設が報告された。

ネットでは「てちSNS解禁だと!!」「てち待ってました!ありがとう!」「てちTwitterとインスタきた!」「てちのsnsは泣く…夢かな…」「永遠に推し」「更新楽しみすぎる!」と歓喜の声が上がっている。

平手は欅坂46のセンターとして2016年4月にデビューし、2020年1月にグループを脱退。2022年12月にHYBEへの移籍を発表した。

