フアン・アーチュレッタ(左)が負傷した朝倉海にエール【画像は5月6日の『RIZIN.42』】(C)RIZIN FF

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)を負傷で欠場することが決定した朝倉海(29)に対して、対戦予定だったフアン・アーチュレッタ(35)から「早く回復しますように」とエールが送られた。

アーチュレッタとRIZINバンタム級タイトルを賭けて対戦予定だった海だが、7月4日に左膝内側側副靱帯損傷で全治6週間と診断された。回復に向けて注射や高気圧酸素カプセルなど全力で治療に当たったが、間に合わないという判断で無念の欠場になった。

17日に行われた会見で謝罪した海は、ツイッターでも「今回怪我で欠場することになってしまいファンの皆様、対戦相手のアーチュレッタ選手、申し訳ありません」とお詫び。「本当に悔しくて、いまだに心の整理がついていないのが正直な思いです。でも必ず怪我を治して再びリングに帰ってきます」と苦しい心境ながらも前を向いた。

このツイートにアーチュレッタも反応し、「ファンにふさわしい試合を提供できるように、休んで回復してください」と包帯を巻いたハートの絵文字を添えて、海の早期回復を願った。

なお、海の代打として2021年のバンタム級グランプリ優勝者の扇久保博正(35)の緊急参戦が決定。今月11日に緊急オファーを受けた扇久保は「僕は堀口恭司選手を倒すために5年間RIZINで戦ってきて、榊原さんをはじめ、たくさんのスタッフの方に家族のように支えていただきました。家族がピンチのときは黙ってる男はいないです。そして、家で待ってる妻と息子のためにこの試合のオファーを受けました。断る理由はないです」と参戦に至った心境を明かし、「アーチュレッタを倒して、RIZINのベルトは俺が守ります」と堂々と宣言した。

そんな扇久保に対して、海も「この階級で一番強いのは扇久保選手だと思うので、間違いないと思います」と信頼を寄せ、ツイッターでも「僕に代わって試合を受けていただいた扇久保選手に心から感謝します」と思いを伝えた。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

