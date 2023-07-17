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日米韓、２０日に高官協議　対北朝鮮、緊密連携

2023年7月17日 23時05分 (7月17日 23時32分更新)
　【ワシントン共同】米国務省は１７日、日米韓３カ国が北朝鮮担当高官による会合を２０日に長野県軽井沢町で開催すると発表した。北朝鮮による１２日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を受け、緊密な連携の維持に向けて議論する。
　日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長、米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表、韓国の金健・朝鮮半島平和交渉本部長がそれぞれ出席する。

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