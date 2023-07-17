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日本・ＵＡＥ、気候変動で声明 首相、中東と新エネ協力
【ジッダ、アブダビ共同】岸田文雄首相は１６日（日本時間１７日）、サウジアラビア西部ジッダで、同国のム...
7月17日
低空飛行訓練、なし崩し緩和 オスプレイ、区域非公表
米海兵隊の輸送機ＭＶ２２オスプレイを巡り、沖縄県を除く日本の山岳地帯で低空飛行訓練が可能となった。米...
安倍昭恵さん、台湾訪問 蔡英文総統と面会へ
【台北共同】安倍晋三元首相の妻昭恵さんが１７日、台湾を訪問した。２０日までの滞在中、蔡英文総統と面会...
公文書あるのに記録なし？ 政府、虐殺巡り評価避ける
６月２１日に閉会した通常国会で、１００年前の関東大震災で起きた朝鮮人や中国人らへの虐殺を巡る質疑が２...
日本とサウジ、新エネで協力深化 外相級「戦略対話」創設で合意
【ジッダ共同】岸田文雄首相は１６日午後（日本時間１７日未明）、訪問先のサウジアラビア西部ジッダで、同...
首相、湾岸諸国とＦＴＡ交渉再開 外相会合定例化へ、中東歴訪開始
【ジッダ共同】岸田文雄首相は１６日、中東３カ国歴訪で最初の訪問国、サウジアラビアの西部ジッダに到着し...
7月16日