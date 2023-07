RIZIN榊原信行CEO (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)についての会見が17日、都内で行われ、朝倉海(29)が左膝の負傷のため欠場し、代打として扇久保博正(36)がフアン・アーチュレッタ(35)とバンタム級タイトルマッチを戦うことが発表された。会見後の囲み取材で、榊原CEOが海の欠場決定までのプロモーターとしての心境や、今後のバンタム級ベルトを巡る戦いについてビジョンを語った。

海は7月冒頭の練習中に左膝内側側副靱帯損傷で全治6週間という大怪我を負った。回復に向けて注射や高気圧酸素カプセルなど全力で治療に当たったが、現在も深く膝を曲げることができない状態のため、万全の体調で試合に間に合わないという判断により無念の欠場になった。

最初に海から負傷について聞いた榊原CEOは「ウソでしょ、なんとかして出てこいよという思いだったけど、冷静になると無茶はさせられない。騙したような形で勝てる相手でもない」と振り返る。今月12日に海と改めて話して欠場が決定したが、その前日に扇久保にオファーしたところ「家族のように支えてくれたRIZINスタッフのため、そして家で待ってる妻と息子のため、この試合のオファーを受けました。断る理由はないです」と即答で受けた。

扇久保の男気に「ホッとしています」と本音を明かしながらも、フライ級に転向している扇久保は通常体重が65キロであるため「アーチュレッタは計量後にずいぶんリカバリーしてくるだろうから、体格負けがちょっと気になる」とフィジカル面に大きな差があることを懸念した。

それでも「扇久保選手にはバンタム級のベルト奪取を天命として、このチャンスをものにしてほしい。どんなドラマが待っているのか期待したい。本当にベルトを(ベラトールに)取られたくない」と必勝を願った。

もしアーチュレッタが勝利して新王者になった場合でも「大みそかにタイトル防衛戦をする話が(ベラトールと)できている。だから万が一、扇久保が負けても年内にもう1回ベルトを取り戻すチャンスがある」とチャンピオン契約について説明。その大みそかの挑戦者の第一候補は今回欠場した朝倉海と見られるが「秋の大会で1試合を挟んで、結果を出せば大みそかにタイトルマッチでいいと思う。海にはかわいそうだけど、負傷の本人のせいだから挑戦者の列の後ろにならばなくてはならない」と、大みそかの挑戦者として海が確定していないと話した。

なお、『超RIZIN.2』のポスターなどのビジュアルは、海がメインとなっているが「ガラッと変えて、扇久保に差し替えます。この後に怒涛の宣伝攻勢の準備ができていたので、突貫工事で全部作り変える作業をしている状況です」と明かした。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

