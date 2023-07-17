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国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京・明治神宮外苑の再開発を巡り、三井不動産などの事業者は１７日...
7月17日
殺人未遂疑いで４９歳男逮捕 高松の会社役員刺傷
高松市の路上で通勤途中の会社役員の男性（６１）が男に刺されるなどした事件で、香川県警は１７日、殺人未...
水噴射の音楽フェス、愛知で開催へ 大阪でスタッフ死亡事故
大阪市此花区のイベント会場で１４日、音楽フェス「ウォーターボムジャパン」のリハーサル中に水を噴射する...
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記録的大雨、１万戸超が断水 秋田市、被害把握進まず
記録的な大雨の影響で、秋田県は１７日、１万戸超が断水したと発表した。県によると、同日午前１０時現在で...