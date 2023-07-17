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長野市の川で６歳男児溺れる　心肺停止で搬送

2023年7月17日 21時16分 (7月17日 21時17分更新)
　１７日午後５時１０分ごろ、長野市西長野の裾花川で「子どもが溺れた」と１１９番があった。近くにいた男性が救出したが、心肺停止の状態で、市内の病院に搬送された。
　長野県警長野中央署によると、子どもは長野市の６歳の男児で、同日午後３時ごろから家族らと川遊びをしていた。

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