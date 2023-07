(左から)RIZIN榊原信行CEO、扇久保博正 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)についての会見が17日、都内で行われ、バンタム級タイトルマッチでフアン・アーチュレッタ(35)と対戦予定だった朝倉海(29)の欠場が発表された。海の代打として、2021年のバンタム級グランプリ王者の扇久保博正(36)の出場が決定し、アーチュレッタVS扇久保がバンタム級タイトルマッチとなる。

真夏の格闘技の祭典まで2週間を切った段階で、榊原信行CEOが突然の悲報を発表した。大一番に向けて追い込み練習をしていた”RIZINのエース”こと海だったが、7月4日に左膝内側側副靱帯損傷で全治6週間という大怪我を負った。回復に向けて注射や高気圧酸素カプセルなど全力で治療に当たったが、間に合わないという判断で無念の欠場になった。

うつむきながら会見に登場した海は「ファンの皆さん、関係者の皆さん、本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。今大会において僕の試合がとても重要なことは僕自身も理解していましたので、どうにか出場できないかいろんな治療を行ってきましたが、この状態でリングに立つことはできないと思い欠場させていただくことを決めました。心の整理がつかない状態ですが、必ずこのケガを克服して、年内に復帰して、今よりも強くなってベルトを巻けるように頑張ります」とあいさつした。

9月大会に向けて練習していた扇久保だったが、大会まで20日を切った今月11日に緊急オファーを受けると「僕は5年間RIZINで戦ってきて、榊原さんをはじめ、たくさんのスタッフの方に家族のように支えていただきました。家族がピンチのときは黙ってる男はいないです。家で待ってる妻と息子のためにこの試合のオファーを受けました。断る理由はないです」と参戦に至った心境を明かし、「アーチュレッタを倒して、RIZINのベルトは俺が守ります」と堂々と宣言した。

会見にはアーチュレッタからもコメントが届き、緊急参戦を決定した扇久保に対して「心の底から感謝をしたい。真のチャンピオンだし、元々RIZINの中でもトップ選手だ。俺が(RIZIN.40で)倒したキム・スーチョルとも良い試合をしているし、朝倉海や井上直樹にも勝っている」と高く評価。

それでも「俺のやることは変わらない。リング上で精一杯戦い、素晴らしいパフォーマンスをしてベルトを獲得する」と揺るぎない自信を見せた。

榊原CEOは今回のカード変更について「RIZINの契約下にある選手同士のタイトルマッチなら、9月や10月の大会にスライドさせられたかもしれないけど、今回はベラトール契約のアーチュレッタに出てきてもらう画期的な試みのタイトル戦だった。5月の試合に勝った選手が7月30日に戦う契約だったので、ベラトール側からすると『海が欠場するならふさわしい相手を用意しろ』ということで、海に変わる選手を探すことになり、僕らが唯一、アーチュレッタに向き合って自信を持って押せる選手が、扇久保選手だった」と契約について説明。

また、海が秋に復帰を希望していることから、今後の予定として9月24日に『RIZIN.44』(さいたまスーパーアリーナ)、10月1日に『RIZIN LANDMARK 6』(愛知県体育館)で開催することも発表。この両大会のどちらかに海に参戦してもらい、勝ったら大みそかにバンタム級チャンピオンに挑戦する、とビジョンを明かした。

海と扇久保は2020年8月の『RIZIN.23』で空位だったバンタム級王座を賭けたタイトルマッチで対戦し、1ラウンドで海が勝利。21年大みそかの『RIZIN.33』のバンタム級グランプリの決勝で再び対戦し、今度は3ラウンドの判定で扇久保が勝利しリベンジ達成&優勝を果たした。

海は扇久保戦の同日に行われた準決勝の瀧澤謙太戦で右拳を負傷。22年になっても練習中に再び負傷し、同年は練習とリハビリに専念した。今年5月の『RIZIN.42』で復帰すると元谷友貴に3ラウンドTKO勝利し、同大会で井上直樹を下したアーチュレッタとバンタム級のベルトを賭けて戦う予定だった。

一方の扇久保は、バンタム級グランプリ優勝後の初戦となった22年9月の『RIZIN.38』で韓国人ファイターのキム・スーチョルと対戦し、3ラウンドの判定負け。続く大みそかの『RIZIN.40』では過去2戦で負けている堀口恭司と3度目の対戦を迎えたが、またもや返り討ちという結果に終わった。今年前半は試合をしておらず、9月に参戦を予定していたが、スクランブルで大舞台への出陣となる。

●アーチュレッタコメント全文

やあ、みんなスパニヤードだ。

朝倉海が怪我して試合ができなくなったという連絡があった。

とても不運な事だが試合は行わなければならない。

オウギクボ・ヒロマサがスクランブルで試合を受けてくれたと聞いた。

彼には心の底から感謝をしたい。

真のチャンピオンだし、元々RIZINの中でもトップ選手だ。

俺が倒したキム・スーチョルトも良い試合をしているし、

朝倉海や井上直樹にも勝っている。

このタイトルマッチはいずれにしろ凄い試合になるが、俺のやる事は変わらない。

リング上で精一杯戦い、素晴らしいパフォーマンスをしてベルトを獲得する。

Let's Go 見逃すなよ。

7/30は準備万端でベルトを獲りにいくぜ!

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

・フェザー級タイトルマッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・ライト級マッチ

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

・バンタム級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・58キロ級マッチ

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

パトリッキー・ピットブル vs. AJ・マッキー

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

