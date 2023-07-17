日本野球機構（NPB）は17日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム 2023」（18日・富山）のスタメンを発表した。中日勢では育成ルーキーの樋口正修内野手が「8番・二塁」で先発出場。「一番の持ち味である、足でアピールできるように頑張りたいです」とコメントした。

【イースタン・リーグ選抜】

1番・中・浅野翔吾（巨人）

2番・二・奈良間大己（日本ハム）

3番・捕・松尾汐恩（DeNA）

4番・DH・矢沢宏太（日本ハム）

5番・右・蛭間拓哉（西武）

6番・遊・友杉篤輝（ロッテ）

7番・一・北村恵吾（ヤクルト）

8番・三・平良竜哉（楽天）

9番・左・細川凌平（日本ハム）

先発投手・小園健太（DeNA）

【ウエスタン・リーグ選抜】

1番・中・井坪陽生（阪神）

2番・左・中村貴浩（広島）

3番・遊・野口智哉（オリックス）

4番・右・森下翔太（阪神）

5番・DH・生海（ソフトバンク）

6番・捕・渡辺陸（ソフトバンク）

7番・一・内田湘大（広島）

8番・二・樋口正修（中日）

9番・三・高寺望夢（阪神）

先発投手・門別啓人（阪神）

