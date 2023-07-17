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【フレッシュ球宴】スタメンに中日勢から育成ルーキー樋口正修“8番・二塁”「足でアピール」

2023年7月17日 18時12分

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中日・樋口

中日・樋口

　日本野球機構（NPB）は17日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム　2023」（18日・富山）のスタメンを発表した。中日勢では育成ルーキーの樋口正修内野手が「8番・二塁」で先発出場。「一番の持ち味である、足でアピールできるように頑張りたいです」とコメントした。
　【イースタン・リーグ選抜】
　1番・中・浅野翔吾（巨人）
　2番・二・奈良間大己（日本ハム）
　3番・捕・松尾汐恩（DeNA）
　4番・DH・矢沢宏太（日本ハム）
　5番・右・蛭間拓哉（西武）
　6番・遊・友杉篤輝（ロッテ）
　7番・一・北村恵吾（ヤクルト）
　8番・三・平良竜哉（楽天）
　9番・左・細川凌平（日本ハム）
　先発投手・小園健太（DeNA）
　【ウエスタン・リーグ選抜】
　1番・中・井坪陽生（阪神）
　2番・左・中村貴浩（広島）
　3番・遊・野口智哉（オリックス）
　4番・右・森下翔太（阪神）
　5番・DH・生海（ソフトバンク）
　6番・捕・渡辺陸（ソフトバンク）
　7番・一・内田湘大（広島）
　8番・二・樋口正修（中日）
　9番・三・高寺望夢（阪神）
　先発投手・門別啓人（阪神）
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