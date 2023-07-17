新庄剛志監督4番に郡司裕也を初起用 3番マルティネスと“元中日コンビ”で中軸…1、2番に長距離砲【日本ハム】
2023年7月17日 17時52分
◇17日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）
先発メンバーが発表され、9連敗中の日本ハム・新庄剛志監督は4番に郡司裕也捕手を初めて起用。3番にはアリエル・マルティネス捕手を置き、元中日コンビの2人に主軸を任せた。1、2番には万波中正外野手、清宮幸太郎内野手の長距離砲を並べた。
【日本ハム】
1番・右・万波
2番・三・清宮
3番・捕・マルティネス
4番・一・郡司
5番・左・松本剛
6番・指・今川
7番・二・石井
8番・遊・山田
9番・中・江越
先発投手・鈴木
1番・右・万波
2番・三・清宮
3番・捕・マルティネス
4番・一・郡司
5番・左・松本剛
6番・指・今川
7番・二・石井
8番・遊・山田
9番・中・江越
先発投手・鈴木
【西武】
1番・左・金子
2番・遊・源田
3番・中・鈴木
4番・指・栗山
5番・二・外崎
6番・一・マキノン
7番・三・平沼
8番・捕・古賀
9番・右・蛭間
先発投手・隅田
1番・左・金子
2番・遊・源田
3番・中・鈴木
4番・指・栗山
5番・二・外崎
6番・一・マキノン
7番・三・平沼
8番・捕・古賀
9番・右・蛭間
先発投手・隅田
おすすめ情報