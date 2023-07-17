◇17日 西武―日本ハム（ベルーナドーム）

先発メンバーが発表され、9連敗中の日本ハム・新庄剛志監督は4番に郡司裕也捕手を初めて起用。3番にはアリエル・マルティネス捕手を置き、元中日コンビの2人に主軸を任せた。1、2番には万波中正外野手、清宮幸太郎内野手の長距離砲を並べた。

【日本ハム】

1番・右・万波

2番・三・清宮

3番・捕・マルティネス

4番・一・郡司

5番・左・松本剛

6番・指・今川

7番・二・石井

8番・遊・山田

9番・中・江越

先発投手・鈴木

【西武】

1番・左・金子

2番・遊・源田

3番・中・鈴木

4番・指・栗山

5番・二・外崎

6番・一・マキノン

7番・三・平沼

8番・捕・古賀

9番・右・蛭間

先発投手・隅田