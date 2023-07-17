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新庄剛志監督4番に郡司裕也を初起用 3番マルティネスと“元中日コンビ”で中軸…1、2番に長距離砲【日本ハム】

2023年7月17日 17時52分

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日本ハム・郡司

日本ハム・郡司

◇17日　西武―日本ハム（ベルーナドーム）
　先発メンバーが発表され、9連敗中の日本ハム・新庄剛志監督は4番に郡司裕也捕手を初めて起用。3番にはアリエル・マルティネス捕手を置き、元中日コンビの2人に主軸を任せた。1、2番には万波中正外野手、清宮幸太郎内野手の長距離砲を並べた。
　【日本ハム】
　1番・右・万波
　2番・三・清宮
　3番・捕・マルティネス
　4番・一・郡司
　5番・左・松本剛
　6番・指・今川
　7番・二・石井
　8番・遊・山田
　9番・中・江越
　先発投手・鈴木
　【西武】
　1番・左・金子
　2番・遊・源田
　3番・中・鈴木
　4番・指・栗山
　5番・二・外崎
　6番・一・マキノン
　7番・三・平沼
　8番・捕・古賀
　9番・右・蛭間
　先発投手・隅田
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