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【中日】甲子園1998年以来の同一カード3連勝へ 龍空ら野手は4戦連続で同じ顔ぶれ…涌井秀章4勝目狙う

2023年7月17日 17時27分

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中日・涌井

中日・涌井

◇17日　阪神―中日（甲子園）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。1998年以来となる甲子園での同一カード3連勝を目指す中日は、今季初めて4試合連続でスタメン野手が同じ顔ぶれとなり、3番に細川成也外野手、4番に石川昂弥内野手が並んだ。先発の涌井秀章投手は今季4勝目を目指す。阪神は佐藤輝明内野手が「5番・三塁」でスタメン出場する。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・一・ビシエド
7番・二・村松
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
【阪神】
1番・右・森下
2番・二・中野
3番・左・ノイジー
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・中・島田
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・西純
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