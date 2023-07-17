◇17日 阪神―中日（甲子園）

両チームのスターティングメンバーが発表された。1998年以来となる甲子園での同一カード3連勝を目指す中日は、今季初めて4試合連続でスタメン野手が同じ顔ぶれとなり、3番に細川成也外野手、4番に石川昂弥内野手が並んだ。先発の涌井秀章投手は今季4勝目を目指す。阪神は佐藤輝明内野手が「5番・三塁」でスタメン出場する。

【中日】

1番・左・大島

2番・中・岡林

3番・右・細川

4番・三・石川昂

5番・捕・宇佐見

6番・一・ビシエド

7番・二・村松

8番・遊・龍空

9番・投・涌井

【阪神】

1番・右・森下

2番・二・中野

3番・左・ノイジー

4番・一・大山

5番・三・佐藤輝

6番・中・島田

7番・捕・坂本

8番・遊・木浪

9番・投・西純

