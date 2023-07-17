【中日】甲子園1998年以来の同一カード3連勝へ 龍空ら野手は4戦連続で同じ顔ぶれ…涌井秀章4勝目狙う
2023年7月17日 17時27分
◇17日 阪神―中日（甲子園）
両チームのスターティングメンバーが発表された。1998年以来となる甲子園での同一カード3連勝を目指す中日は、今季初めて4試合連続でスタメン野手が同じ顔ぶれとなり、3番に細川成也外野手、4番に石川昂弥内野手が並んだ。先発の涌井秀章投手は今季4勝目を目指す。阪神は佐藤輝明内野手が「5番・三塁」でスタメン出場する。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・一・ビシエド
7番・二・村松
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・三・石川昂
5番・捕・宇佐見
6番・一・ビシエド
7番・二・村松
8番・遊・龍空
9番・投・涌井
【阪神】
1番・右・森下
2番・二・中野
3番・左・ノイジー
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・中・島田
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・西純
1番・右・森下
2番・二・中野
3番・左・ノイジー
4番・一・大山
5番・三・佐藤輝
6番・中・島田
7番・捕・坂本
8番・遊・木浪
9番・投・西純
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