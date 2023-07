『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY2』 (C)Cygames, Inc.

人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』初のアリーナツアー『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY2』が、7月16日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。

『5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND』は、昨年開催された「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」に続くナンバリングイベントで、横浜、名古屋、東京、大阪の4都市で開催。公演ごとに「WISH」「GAZE」「YELL」「NEW GATE」とテーマがあり、テーマに合わせて各ステージの内容も大きく変化する。

ライブで大きく盛り上がったのは、ボウシ(帽子)を愛するウマ娘たちのユニット「BoC’z」(ボウシーズ)の「Hat on your Head!」で、衣装チェンジをしたカッコイイ姿に会場は歓喜の声をあげていた。

また、『ウマ娘』ライブ初出走となる上坂すみれ(アグネスタキオン役)のソロ曲パートでは、カッコ良く歌い上げる姿にトレーナーたちは歓喜。トークコーナーでなぜかこの日、出走していない小倉唯(マンハッタンカフェ役)の姿が歌唱中に見えたと話す上坂の発言に、会場のモルモット君は大爆笑していた。

アニメ『ウマ娘 プリティーダ―ビー ROAD TO THE TOP』の登場ウマ娘たちの歌唱パートも観客は大興奮していた。

<DAY2>出演者

Machico(トウカイテイオー役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

徳井青空(テイエムオペラオー役)

石見舞菜香(ライスシャワー役)

上坂すみれ(アグネスタキオン役)

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

天海由梨奈(ミスターシービー役)

和多田美咲(メイショウドトウ役)

遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

青山吉能(ツルマルツヨシ役)

真野美月(サクラローレル役)

中村カンナ(ナリタトップロード役)

春川芽生(シンボリクリスエス役)

松岡美里(タニノギムレット役)

夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)

稲垣好(コパノリッキー役)

菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

須藤叶希(ワンダーアキュート役)

藤原夏海(カツラギエース役)

春日さくら(ヒシミラクル役)

篠田みなみ(タップダンスシチー役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【ナビゲーター】

※シークレットゲスト

土田大(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』沖田トレーナー役)

【ROAD TO THE TOPブロック ゲスト】

※シークレットゲスト

本泉莉奈(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』実況役)

■セットリスト

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘

M-02. ゆるパカHAPPY DAYS!

Machico(トウカイテイオー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、真野美月(サクラローレル役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)

M-03. Make debut!

天海由梨奈(ミスターシービー役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-04. Play Again

青山吉能(ツルマルツヨシ役)

M-05. ラキハピファンタスティック

稲垣好(コパノリッキー役)

《コーラス》菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-06. Destroy for Dasein

松岡美里(タニノギムレット役)

ダンスパフォーマンス Hat on your Head! Overture

石見舞菜香(ライスシャワー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-07. Hat on your Head!

石見舞菜香(ライスシャワー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-08. Never Looking Back (Remix Ver.)

木村千咲(ダイワスカーレット役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、青山吉能

(ツルマルツヨシ役)、真野美月(サクラローレル役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、藤原夏海(カツラギエース役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-09. ライトレス

上坂すみれ(アグネスタキオン役)

M-10. ミッドナイト・エピローグ

Machico(トウカイテイオー役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、真野美月(サクラローレル役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-11. KIRARI MAGIC SHOW

稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-12. Glorious Moment!

徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-13. ゼッタイトナリ…!

和多田美咲(メイショウドトウ役)

M-14. Forever gold

徳井青空(テイエムオペラオー役)

M-15. Like a Shooting Star

咲々木瞳(アドマイヤベガ役)

M-16. ONCE MORE, I CAN

中村カンナ(ナリタトップロード役)

SP ROAD TO THE TOP END

徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

M-17.イチバン星が駆ける空

徳井青空(テイエムオペラオー役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)

公演テーマSP[WISH DAY2]

ウマ娘

M-18. Special Record!

Machico(トウカイテイオー役)、徳井青空(テイエムオペラオー役)、石見舞菜香(ライスシャワー役)、和多田美咲(メイショウドトウ役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

M-19. BLOW my GALE

春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、春日さくら(ヒシミラクル役)、篠田みなみ(タップダンスシチー役)

M-20. Ms. VICTORIA

木村千咲(ダイワスカーレット役)、咲々木瞳(アドマイヤベガ役)、青山吉能(ツルマルツヨシ役)、真野美月(サクラローレル役)、中村カンナ(ナリタトップロード役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-21. winning the soul

天海由梨奈(ミスターシービー役)、藤原夏海(カツラギエース役)

M-22. ユメヲカケル! (Symphonic Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、松岡美里(タニノギムレット役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、藤原夏海(カツラギエース役)

M-23. Everlasting BEATS

ウマ娘

<ENCORE>

ENCORE Overture

M-24. Gaze on Me!

ウマ娘

M-25. うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、土田大(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』沖田トレーナー役)、本泉莉奈(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』実況役)

関連キーワード アニメ