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ソ１―２オ（１６日）　オリックスが延長戦を制す

2023年7月16日 16時08分 (7月16日 16時25分更新)
　１０回、決勝本塁打を放ち、ベンチを指さすオリックスのセデーニョ＝ペイペイドーム

　１０回、決勝本塁打を放ち、ベンチを指さすオリックスのセデーニョ＝ペイペイドーム

  • 　１０回、決勝本塁打を放ち、ベンチを指さすオリックスのセデーニョ＝ペイペイドーム
  • 　１０回、オリックスのセデーニョ（奥）に決勝本塁打を浴び、座り込むソフトバンク・松本裕＝ペイペイドーム
　オリックスが延長戦を制した。１―１の延長十回、セデーニョの４号ソロで勝ち越し。宮城が８回１失点と好投し、２番手の阿部が今季初勝利を挙げた。平野佳が１５セーブ目。ソフトバンクは８連敗、３番手の松本裕が痛打を浴びた。

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