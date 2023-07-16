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大雨、秋田で男性１人死亡 東北、厳重な警戒呼びかけ
梅雨前線の影響で秋田県では１６日も天気が崩れた。秋田県五城目町消防本部によると、男性１人が死亡。気象...
7月16日
マンション一室で１９歳女性死亡 「彼女殺した」住人男逮捕
１６日午前０時４５分ごろ、東京都大田区にあるマンションの一室で、女性（１９）が倒れているのが見つかり...
盗撮の疑いで男逮捕 愛知県内で新法初適用
名古屋・中村署は１６日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの疑いで、三重県東員町笹尾西４、自称自営業...
父親殺害の疑いで男逮捕、福岡 刃物で胸複数回刺したか
福岡県警は１６日、父親を刃物で刺し殺害したとして、殺人の疑いで、福岡市東区、派遣社員で長男の蓮山茂容...
廃校の中学校、最先端のＥＶ展示場に 岐阜・瑞浪、全国から視察続々
岐阜県瑞浪市の廃校となった中学校跡地が、最先端の電気自動車（EV）や部品の展示場として生まれ変わり、...
夏の観光シーズン、５類移行で「人余り」から一転 訪日客回復、宿泊業界は人手追いつかず
新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行して初めて、夏の観光シーズンを迎える。水際対策も緩...