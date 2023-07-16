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ゴムボート転覆１人重体　北海道、川下りイベント

2023年7月16日 14時27分 (7月16日 14時40分更新)
　１６日正午ごろ、富良野市の空知川で、川下りのイベント中にゴムボートが転覆した。富良野署によると５人が乗船しており、このうち２０代の女性が意識不明の重体。残る４人は命に別条はない。
　自主制作のいかだやゴムボートで空知川を下るイベントで、コースは市内の布部大橋から富良野大橋までの約１０キロ。

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