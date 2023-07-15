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『ウマ娘』ライブ、まさかの”舞台再演”でトレーナー驚き涙　三女神も登場の初日公演【セットリスト公開】

2023年7月15日 21時57分 (7月15日 23時05分更新)
『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』 （C）Cygames, Inc.

『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』 （C）Cygames, Inc.

　人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』初のアリーナツアー『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』が、7月15日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。
【写真16枚】すげぇ…ウマ娘が大集結！迫力演出だらけのライブの様子
　『5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND』は、昨年開催された「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」に続くナンバリングイベントで、横浜、名古屋、東京、大阪の4都市で開催。公演ごとに「WISH」「GAZE」「YELL」「NEW GATE」とテーマがあり、テーマに合わせて各ステージの内容も大きく変化する。
　ライブ冒頭、シークレットゲストとして“三女神”と呼ばれるゴドルフィンバルブ役の佐藤聡美、ダーレーアラビアン役の進藤尚美、バイアリーターク役の斎賀みつきが登場し、会場を盛り上げた。
　その後、ウマ娘たちが登場し1曲目「DRAMATIC JOURNEY」を披露。自己紹介とあわせて軽いトークも繰り広げると、近藤唯（ビワハヤヒデ役）と衣川里佳（ナリタブライアン役）はライブ開幕に感無量でうまく話せなかったことから、“ポンコツ姉妹”と自己紹介して会場を笑わせた。そして、鈴木みのり（アグネスデジタル役）が会場のトレーナー（観客）たちへ推しのウマ娘を元気に応援するよう呼びかけ、ライブパートが本格的にスタートした。
　特に印象的だったのは、ウマ娘初の舞台作品『ウマ娘 プリティーダービー」～Sprinters’ Story～』出演者・ダイタクヘリオス役の山根綺、ヤマニンゼファー役の今泉りおな、ダイイチルビー役の礒部花凜、ケイエスミラクル役の佐藤日向たちによるライブパート。
　ライブにも関わらず、今年1月に上演された2時間ほどある舞台内容を30分でまとめた形で再演し、会場を驚かせたと同時に、物語内容に涙を流すトレーナーもいた。
◆＜DAY1＞出走者
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
大橋彩香(ウオッカ役)
木村千咲(ダイワスカーレット役)
衣川里佳(ナリタブライアン役)
鈴木みのり(アグネスデジタル役)
橋本ちなみ(ファインモーション役)
近藤唯(ビワハヤヒデ役)
津田美波(エアシャカール役)
優木かな(スーパークリーク役)
天海由梨奈(ミスターシービー役)
のぐちゆり(メジロパーマー役)
山根綺(ダイタクヘリオス役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
今泉りおな(ヤマニンゼファー役)
春川芽生(シンボリクリスエス役)
礒部花凜(ダイイチルビー役)
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
藤原夏海(カツラギエース役)
吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
【実況】
明坂聡美(実況役)
【ナビゲーター】※シークレットゲスト
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)
佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)
斎賀みつき(バイアリーターク役)
■DAY1セットリスト
OVERTURE
M-01. DRAMATIC JOURNEY
ウマ娘
M-02. Bright Melody
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-03. Dance 2 Endless Beat
木村千咲(ダイワスカーレット役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-04. けっぱれ！輝きストレート
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
M-05. 悠々閑々
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-06. 手綱と絆
衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)
M-07. Make debut! (Remix Ver.)
高柳知葉(オグリキャップ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-08.本能スピード
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A Fade to black
礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A2 SUNRISE
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)
M-09.B 奇跡
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.B2 Happiness
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-10. Overrunner!
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-11. GIRLS' LEGEND U
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-12. UNLIMITED IMPACT
高柳知葉(オグリキャップ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-13. Air Race
津田美波(エアシャカール役)
M-14. THE SUPER STRONG S
春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-15. winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)
M-16. NEXT FRONTIER
高柳知葉(オグリキャップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-17. Ms. VICTORIA
大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
SPコンテンツ［-WISH-］
ウマ娘
M-18. Special Record!
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-19. We are DREAMERS!!
Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-20. ユメヲカケル！
天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)
M-21. 永遠の色彩
高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)
SP 三女神からの継承
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)
M-22. Everlasting BEATS
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23. Gaze on Me!
ウマ娘
M-24. うまぴょい伝説
ウマ娘、明坂聡美(実況役)、進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)、門田奈菜(舞台実況役)、稲村梓(舞台解説役)
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