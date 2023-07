『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』 (C)Cygames, Inc.

人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』初のアリーナツアー『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』が、7月15日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。

『5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND』は、昨年開催された「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」に続くナンバリングイベントで、横浜、名古屋、東京、大阪の4都市で開催。公演ごとに「WISH」「GAZE」「YELL」「NEW GATE」とテーマがあり、テーマに合わせて各ステージの内容も大きく変化する。

ライブ冒頭、シークレットゲストとして“三女神”と呼ばれるゴドルフィンバルブ役の佐藤聡美、ダーレーアラビアン役の進藤尚美、バイアリーターク役の斎賀みつきが登場し、会場を盛り上げた。

その後、ウマ娘たちが登場し1曲目「DRAMATIC JOURNEY」を披露。自己紹介とあわせて軽いトークも繰り広げると、近藤唯(ビワハヤヒデ役)と衣川里佳(ナリタブライアン役)はライブ開幕に感無量でうまく話せなかったことから、“ポンコツ姉妹”と自己紹介して会場を笑わせた。そして、鈴木みのり(アグネスデジタル役)が会場のトレーナー(観客)たちへ推しのウマ娘を元気に応援するよう呼びかけ、ライブパートが本格的にスタートした。

特に印象的だったのは、ウマ娘初の舞台作品『ウマ娘 プリティーダービー」~Sprinters’ Story~』出演者・ダイタクヘリオス役の山根綺、ヤマニンゼファー役の今泉りおな、ダイイチルビー役の礒部花凜、ケイエスミラクル役の佐藤日向たちによるライブパート。

ライブにも関わらず、今年1月に上演された2時間ほどある舞台内容を30分でまとめた形で再演し、会場を驚かせたと同時に、物語内容に涙を流すトレーナーもいた。

◆<DAY1>出走者

Machico(トウカイテイオー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

大橋彩香(ウオッカ役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

衣川里佳(ナリタブライアン役)

鈴木みのり(アグネスデジタル役)

橋本ちなみ(ファインモーション役)

近藤唯(ビワハヤヒデ役)

津田美波(エアシャカール役)

優木かな(スーパークリーク役)

天海由梨奈(ミスターシービー役)

のぐちゆり(メジロパーマー役)

山根綺(ダイタクヘリオス役)

矢野妃菜喜(キタサンブラック役)

今泉りおな(ヤマニンゼファー役)

春川芽生(シンボリクリスエス役)

礒部花凜(ダイイチルビー役)

佐藤日向(ケイエスミラクル役)

菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

須藤叶希(ワンダーアキュート役)

藤原夏海(カツラギエース役)

吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

【実況】

明坂聡美(実況役)

【ナビゲーター】※シークレットゲスト

進藤尚美(ダーレーアラビアン役)

佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)

斎賀みつき(バイアリーターク役)

■DAY1セットリスト

OVERTURE

M-01. DRAMATIC JOURNEY

ウマ娘

M-02. Bright Melody

Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-03. Dance 2 Endless Beat

木村千咲(ダイワスカーレット役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-04. けっぱれ!輝きストレート

菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-05. 悠々閑々

須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-06. 手綱と絆

衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)

M-07. Make debut! (Remix Ver.)

高柳知葉(オグリキャップ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-08.本能スピード

山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.A Fade to black

礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.A2 SUNRISE

山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)

M-09.B 奇跡

佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-09.B2 Happiness

山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-10. Overrunner!

山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-11. GIRLS' LEGEND U

Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

M-12. UNLIMITED IMPACT

高柳知葉(オグリキャップ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)

M-13. Air Race

津田美波(エアシャカール役)

M-14. THE SUPER STRONG S

春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-15. winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)

Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)

M-16. NEXT FRONTIER

高柳知葉(オグリキャップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-17. Ms. VICTORIA

大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)

SPコンテンツ[-WISH-]

ウマ娘

M-18. Special Record!

Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)

M-19. We are DREAMERS!!

Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)

M-20. ユメヲカケル!

天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)

M-21. 永遠の色彩

高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)

SP 三女神からの継承

進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)

M-22. Everlasting BEATS

ウマ娘

<ENCORE>

M-23. Gaze on Me!

ウマ娘

M-24. うまぴょい伝説

ウマ娘、明坂聡美(実況役)、進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)、門田奈菜(舞台実況役)、稲村梓(舞台解説役)

