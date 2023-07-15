『ウマ娘』ライブ、まさかの”舞台再演”でトレーナー驚き涙 三女神も登場の初日公演【セットリスト公開】
2023年7月15日 21時57分 (7月15日 23時05分更新)
人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』初のアリーナツアー『「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH-」DAY1』が、7月15日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。
『5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND』は、昨年開催された「ウマ娘 プリティーダービー 4th EVENT SPECIAL DREAMERS!!」に続くナンバリングイベントで、横浜、名古屋、東京、大阪の4都市で開催。公演ごとに「WISH」「GAZE」「YELL」「NEW GATE」とテーマがあり、テーマに合わせて各ステージの内容も大きく変化する。
ライブ冒頭、シークレットゲストとして“三女神”と呼ばれるゴドルフィンバルブ役の佐藤聡美、ダーレーアラビアン役の進藤尚美、バイアリーターク役の斎賀みつきが登場し、会場を盛り上げた。
その後、ウマ娘たちが登場し1曲目「DRAMATIC JOURNEY」を披露。自己紹介とあわせて軽いトークも繰り広げると、近藤唯（ビワハヤヒデ役）と衣川里佳（ナリタブライアン役）はライブ開幕に感無量でうまく話せなかったことから、“ポンコツ姉妹”と自己紹介して会場を笑わせた。そして、鈴木みのり（アグネスデジタル役）が会場のトレーナー（観客）たちへ推しのウマ娘を元気に応援するよう呼びかけ、ライブパートが本格的にスタートした。
特に印象的だったのは、ウマ娘初の舞台作品『ウマ娘 プリティーダービー」～Sprinters’ Story～』出演者・ダイタクヘリオス役の山根綺、ヤマニンゼファー役の今泉りおな、ダイイチルビー役の礒部花凜、ケイエスミラクル役の佐藤日向たちによるライブパート。
ライブにも関わらず、今年1月に上演された2時間ほどある舞台内容を30分でまとめた形で再演し、会場を驚かせたと同時に、物語内容に涙を流すトレーナーもいた。
◆＜DAY1＞出走者
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
大橋彩香(ウオッカ役)
木村千咲(ダイワスカーレット役)
衣川里佳(ナリタブライアン役)
鈴木みのり(アグネスデジタル役)
橋本ちなみ(ファインモーション役)
近藤唯(ビワハヤヒデ役)
津田美波(エアシャカール役)
優木かな(スーパークリーク役)
天海由梨奈(ミスターシービー役)
のぐちゆり(メジロパーマー役)
山根綺(ダイタクヘリオス役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
今泉りおな(ヤマニンゼファー役)
春川芽生(シンボリクリスエス役)
礒部花凜(ダイイチルビー役)
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
藤原夏海(カツラギエース役)
吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
Machico(トウカイテイオー役)
高柳知葉(オグリキャップ役)
大橋彩香(ウオッカ役)
木村千咲(ダイワスカーレット役)
衣川里佳(ナリタブライアン役)
鈴木みのり(アグネスデジタル役)
橋本ちなみ(ファインモーション役)
近藤唯(ビワハヤヒデ役)
津田美波(エアシャカール役)
優木かな(スーパークリーク役)
天海由梨奈(ミスターシービー役)
のぐちゆり(メジロパーマー役)
山根綺(ダイタクヘリオス役)
矢野妃菜喜(キタサンブラック役)
今泉りおな(ヤマニンゼファー役)
春川芽生(シンボリクリスエス役)
礒部花凜(ダイイチルビー役)
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
藤原夏海(カツラギエース役)
吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
【実況】
明坂聡美(実況役)
明坂聡美(実況役)
【ナビゲーター】※シークレットゲスト
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)
佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)
斎賀みつき(バイアリーターク役)
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)
佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)
斎賀みつき(バイアリーターク役)
■DAY1セットリスト
OVERTURE
M-01. DRAMATIC JOURNEY
ウマ娘
M-02. Bright Melody
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-03. Dance 2 Endless Beat
木村千咲(ダイワスカーレット役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-04. けっぱれ！輝きストレート
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
M-05. 悠々閑々
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-06. 手綱と絆
衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)
M-07. Make debut! (Remix Ver.)
高柳知葉(オグリキャップ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-08.本能スピード
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A Fade to black
礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A2 SUNRISE
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)
M-09.B 奇跡
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.B2 Happiness
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-10. Overrunner!
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
OVERTURE
M-01. DRAMATIC JOURNEY
ウマ娘
M-02. Bright Melody
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-03. Dance 2 Endless Beat
木村千咲(ダイワスカーレット役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-04. けっぱれ！輝きストレート
菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)
M-05. 悠々閑々
須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-06. 手綱と絆
衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)
M-07. Make debut! (Remix Ver.)
高柳知葉(オグリキャップ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-08.本能スピード
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A Fade to black
礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.A2 SUNRISE
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)
M-09.B 奇跡
佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-09.B2 Happiness
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-10. Overrunner!
山根綺(ダイタクヘリオス役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-11. GIRLS' LEGEND U
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-12. UNLIMITED IMPACT
高柳知葉(オグリキャップ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-13. Air Race
津田美波(エアシャカール役)
M-14. THE SUPER STRONG S
春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-15. winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)
M-16. NEXT FRONTIER
高柳知葉(オグリキャップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-17. Ms. VICTORIA
大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
SPコンテンツ［-WISH-］
ウマ娘
M-18. Special Record!
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-19. We are DREAMERS!!
Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-20. ユメヲカケル！
天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)
M-21. 永遠の色彩
高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)
SP 三女神からの継承
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)
M-22. Everlasting BEATS
ウマ娘
Machico(トウカイテイオー役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、優木かな(スーパークリーク役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
M-12. UNLIMITED IMPACT
高柳知葉(オグリキャップ役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)
M-13. Air Race
津田美波(エアシャカール役)
M-14. THE SUPER STRONG S
春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-15. winning the soul (GO BEYOND Mix Ver.)
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、津田美波(エアシャカール役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)
M-16. NEXT FRONTIER
高柳知葉(オグリキャップ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-17. Ms. VICTORIA
大橋彩香(ウオッカ役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、優木かな(スーパークリーク役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)、吉咲みゆ(ハッピーミーク役)
SPコンテンツ［-WISH-］
ウマ娘
M-18. Special Record!
Machico(トウカイテイオー役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、佐藤日向(ケイエスミラクル役)
M-19. We are DREAMERS!!
Machico(トウカイテイオー役)、鈴木みのり(アグネスデジタル役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、今泉りおな(ヤマニンゼファー役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)
M-20. ユメヲカケル！
天海由梨奈(ミスターシービー役)、のぐちゆり(メジロパーマー役)、山根綺(ダイタクヘリオス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、須藤叶希(ワンダーアキュート役)、藤原夏海(カツラギエース役)
M-21. 永遠の色彩
高柳知葉(オグリキャップ役)、大橋彩香(ウオッカ役)、木村千咲(ダイワスカーレット役)、橋本ちなみ(ファインモーション役)、津田美波(エアシャカール役)、優木かな(スーパークリーク役)
SP 三女神からの継承
進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)
M-22. Everlasting BEATS
ウマ娘
＜ENCORE＞
M-23. Gaze on Me!
ウマ娘
M-24. うまぴょい伝説
ウマ娘、明坂聡美(実況役)、進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)、門田奈菜(舞台実況役)、稲村梓(舞台解説役)
M-23. Gaze on Me!
ウマ娘
M-24. うまぴょい伝説
ウマ娘、明坂聡美(実況役)、進藤尚美(ダーレーアラビアン役)、佐藤聡美(ゴドルフィンバルブ役)、斎賀みつき(バイアリーターク役)、門田奈菜(舞台実況役)、稲村梓(舞台解説役)
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