MIYAVI『国連を支える世界こども未来会議 in New York』でテーマソング初披露へ

一般財団法人・ピースコミュニケーション財団は19日、米・ニューヨーク国連本部DDRで『国連を支える世界こども未来会議~プロジェクト発表イベント in New York~(The Children’s Conference of the Future in Support of the United Nations ~Project Launch Event in New York~)』を開催することを発表した。同イベントでギタリストのMIYAVIがパフォーマンスすることが決定した。

第1部「国連本部セレモニー」では、グテーレス事務総長への親書と、キッズアンバサダーより3月に開催した「第3回国連を支える世界こども未来会議の決議」をまとめたアイデアブックを国連本部に提出。国連本部内「Children's Corridor」にてツアーも実施予定だ。

第2部「国連を支える世界こども未来会議~プロジェクト発表イベント in New York~」では、プロジェクト発表とMIYAVIによるライブパフォーマンスが行われる。プロジェクトの概要、来年度以降の展望を発表するとともに、本プロジェクトへ協賛している日本電信電話が、ニューヨークの会場にいるキッズアンバサダ―と日本にいるキッズアンバサダーをオンラインでつなぎ、遠くにいる人の鼓動を光と振動で感じる遠隔触感コミュニケーション体験を実践。また、キッズアンバサダー3人が「第3回国連を支える世界こども未来会議」で考えた平和実現に向けたアイデアを発表する。

プロジェクト発表後のMIYAVIによるライブパフォーマンスでは、『Shape Of Futureプロジェクト』と題したこどもたちの未来に向けた「声」を集めるプロジェクトをもとに、MIYAVIが楽曲プロデュースで制作した国連を支える世界こども未来会議のテーマソングも初披露される。

