ジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所「TOBE（トゥービー）」に14日、新たな仲間としてジャニーズJr.・IMPACTorsとして活動してきた佐藤新、影山拓也、横原悠毅、松井奏、椿泰我、基俊介、鈴木大河が加わった。新グループ名は「IMP.」。「TOBE」への合流は、三宅健、平野紫耀と神宮寺勇太に続く3組目となる。設立発表から4ヶ月に満たないなか、公式インスタグラムのフォロワーは180万人超え（15日深夜0時現在）。注目を浴び続ける滝沢氏と「TOBE」のこれまでの動きをまとめる。

■滝沢秀明氏と新事務所「TOBE」の今までの流れ

▼2022年11月1日

滝沢秀明氏が、2019年から務めていたジャニーズアイランド代表取締役、およびグループ会社役員を退任。ジャニーズ事務所は、9月中旬から10月末の退任の意向を受けたと説明。

▼11月7日

滝沢氏がツイッターアカウントを開設、その後、個人のインスタグラム、TikTokアカウントも開設。

▼2023年3月21日

滝沢氏がツイッターの音声サービス「スペース」で「株式会社TOBE（トゥービー）」の設立を発表。公式サイトでタレントの募集を開始。「TOBE」公式インスタグラム、ツイッターを開設。

▼4月23日

オーディション動画第1弾『TOBE New Star EP.01～Audition in TOKYO～』公開。

▼5月2日

三宅健がジャニーズ事務所を退所。

▼5月22日

平野紫耀、神宮寺勇太がKing ＆ Princeを脱退、ジャニーズ事務所を退所。

▼5月25日

IMPACTorsが7人全員でジャニーズ事務所を退所。

▼7月2日

三宅健が、TOBE公式YouTubeの生配信で合流を発表。

▼7月7日

平野紫耀、神宮寺勇太がTOBE公式YouTubeの生配信で合流を発表。公式FCの会員登録はは720分待ちに。

▼7月14日

元IMPACTorsが「IMP.」TOBE公式YouTubeの生配信で合流を発表。「TOBE」公式TikTokを開設。

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