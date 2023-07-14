15日放送TBS系音楽特番『音楽の日』総合司会の（左から）安住紳一郎アナ、中居正広 （C）ORICON NewS inc.

中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、15日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2023』（後2：00～9：54）のタイムテーブルと披露曲が14日、発表となった。

13年目となる今年のテーマは「GIFT ギフト」。午後8時台には、東京ディズニーランド／ディズニーシーのさまざまなエリアから豪華アーティストとキャラクターたちがディズニーの名曲でコラボする。

午後9時台には「エンタメ界からのダンスのGIFTとして、DA PUMP、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、JO1、INI、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAM、s**t kingz、PSYCHIC FEVER、DXTEEN、MAZZELの12組91人の人気グループが夢のコラボ。日本のダンスシーンを彩る大ヒットダンスナンバーを“ノンストップ”で踊りつなぐ。

出演アーティスト71組のタイムテーブルは以下のとおり。

■『音楽の日2023』タイムテーブル

▼午後2時～（1時間ごとの出演者は50音順、以下同）

INI「FANFARE」

いきものがかり「うれしくて」

石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」

AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」

&TEAM「Road Not Taken」

ENHYPEN「Bite Me」

織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

JO1「Trigger」

DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」

中西保志「最後の雨」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」

▼午後3時台

Aimer「Resonantia」

上白石萌音「懐かしい未来」

郷ひろみ「俺は最高!!!」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」

s**t kingz「No End feat.三浦大知」

湘南乃風「睡蓮花」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」

Travis Japan「Candy Kiss」

ブルーベリーソーダ「天使が通る」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers）」

▼午後4時台

江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

関ジャニ∞「喝采」

倉木麻衣「always」

Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」

♪若者たちを応援！【青春GIFTライブ】

AI「Life Goes On」

Kep1er「WA DA DA （Japanese ver.）」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「しあわせの花」「証拠」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

NEWS「LOSER」「U R not alone」

日向坂46「キュン」

Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」

▼午後5時台

三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」

Tani Yuuki「W/X/Y」

NiziU「COCONUT」

NewJeans「OMG」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

Rockon Social Club「ザ・ファイター」

♪ミュージカル界からのGIFT

中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me （The Greatest Showman）」

新妻聖子＆宮野真守「Memory （CATS）」

▼午後6時台

あいみょん「愛の花」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」

島津亜矢「新時代」「私は最強」「逆光」カバー

Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」

Sexy Zone「RUN」「Cream」

長渕剛「いいんだよ ばーか！」

優里「ビリミリオン」

▼午後6時頃

♪豪華アーティストによる 【GIFTソングカバーメドレー】

ISSA「木蘭の涙」

クリス・ハート「115万キロのフィルム」

島津亜矢「アイドル」

Tani Yuuki「渚」

増田貴久・大橋和也「遥か」

宮野真守「怪獣の花唄」

Little Glee Monster「虹」

▼午後7時台

ano「ちゅ、多様性。」

SixTONES「Good Luck!」「こっから」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin' Hoppin' Lovin'」

Mrs. GREEN APPLE「Magic」

♪大合唱企画～高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱～

Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」

▼午後8時台

Aimer「残響散歌」

King & Prince「なにもの」

SEKAI NO OWARI「ターコイズ」

♪東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス

AI「星に願いを」

生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」

石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」

大森元貴 （Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」

King & Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」

ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」

乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」

BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」

東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」

▼午後9時頃

♪エンタメ界からダンスのGIFT 総勢91名の人気ダンスボーカルグループが夢のコラボ！

DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）

Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）

&TEAM×INI「Under the skin」（&TEAM）

GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）

JO1×&TEAM「SuperCali」（JO1）

INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）

BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）

s**t kingz×GENERATIONS （中務裕太）×JO1 （川尻蓮）×INI （木村柾哉）×Travis Japan （松田元太）×BE:FIRST （SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」（s**t kingz）

三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）

♪レジェンドダンス

「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER'99」

次世代ダンスボーカルグループ

PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL

▼午後9時台

KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」

MISIA「愛をありがとう」

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