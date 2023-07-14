『音楽の日』タイムテーブル＆全曲発表 15日午後2時から8時間生放送
2023年7月14日 21時14分 (7月14日 22時05分更新)
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、15日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2023』（後2：00～9：54）のタイムテーブルと披露曲が14日、発表となった。
13年目となる今年のテーマは「GIFT ギフト」。午後8時台には、東京ディズニーランド／ディズニーシーのさまざまなエリアから豪華アーティストとキャラクターたちがディズニーの名曲でコラボする。
午後9時台には「エンタメ界からのダンスのGIFTとして、DA PUMP、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、JO1、INI、BE:FIRST、Travis Japan、&TEAM、s**t kingz、PSYCHIC FEVER、DXTEEN、MAZZELの12組91人の人気グループが夢のコラボ。日本のダンスシーンを彩る大ヒットダンスナンバーを“ノンストップ”で踊りつなぐ。
出演アーティスト71組のタイムテーブルは以下のとおり。
■『音楽の日2023』タイムテーブル
▼午後2時～（1時間ごとの出演者は50音順、以下同）
INI「FANFARE」
いきものがかり「うれしくて」
石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」
AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」
&TEAM「Road Not Taken」
ENHYPEN「Bite Me」
織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」
JO1「Trigger」
DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
中西保志「最後の雨」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」
INI「FANFARE」
いきものがかり「うれしくて」
石川さゆり with KREVA「愛されるために君は生まれた」
AKB48「Everyday、カチューシャ」「涙サプライズ！」
&TEAM「Road Not Taken」
ENHYPEN「Bite Me」
織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」
JO1「Trigger」
DA PUMP「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
中西保志「最後の雨」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
Little Black Dress「真夜中のドア ～Stay With Me」「シンプル・ラブ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」
▼午後3時台
Aimer「Resonantia」
上白石萌音「懐かしい未来」
郷ひろみ「俺は最高!!!」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」
s**t kingz「No End feat.三浦大知」
湘南乃風「睡蓮花」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
Travis Japan「Candy Kiss」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
LE SSERAFIM「UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers）」
Aimer「Resonantia」
上白石萌音「懐かしい未来」
郷ひろみ「俺は最高!!!」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」
s**t kingz「No End feat.三浦大知」
湘南乃風「睡蓮花」
DISH//「沈丁花」
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
Travis Japan「Candy Kiss」
ブルーベリーソーダ「天使が通る」
LE SSERAFIM「UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers）」
▼午後4時台
江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
関ジャニ∞「喝采」
倉木麻衣「always」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」
江口洋介「愛は愛で」「恋をした夜は」
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
関ジャニ∞「喝采」
倉木麻衣「always」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「DEAR MY LOVER」
♪若者たちを応援！【青春GIFTライブ】
AI「Life Goes On」
Kep1er「WA DA DA （Japanese ver.）」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「しあわせの花」「証拠」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
NEWS「LOSER」「U R not alone」
日向坂46「キュン」
Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」
AI「Life Goes On」
Kep1er「WA DA DA （Japanese ver.）」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「しあわせの花」「証拠」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
NEWS「LOSER」「U R not alone」
日向坂46「キュン」
Little Glee Monster「ECHO」「Join Us!」
▼午後5時台
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
Tani Yuuki「W/X/Y」
NiziU「COCONUT」
NewJeans「OMG」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
Rockon Social Club「ザ・ファイター」
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
Tani Yuuki「W/X/Y」
NiziU「COCONUT」
NewJeans「OMG」
マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」
Rockon Social Club「ザ・ファイター」
♪ミュージカル界からのGIFT
中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me （The Greatest Showman）」
新妻聖子＆宮野真守「Memory （CATS）」
中川晃教＆宮野真守＆新妻聖子＆ソニン＆唯月ふうか「This Is Me （The Greatest Showman）」
新妻聖子＆宮野真守「Memory （CATS）」
▼午後6時台
あいみょん「愛の花」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」
島津亜矢「新時代」「私は最強」「逆光」カバー
Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」
Sexy Zone「RUN」「Cream」
長渕剛「いいんだよ ばーか！」
優里「ビリミリオン」
あいみょん「愛の花」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「ともに」
島津亜矢「新時代」「私は最強」「逆光」カバー
Snow Man「ブラザービート」「Dangerholic」
Sexy Zone「RUN」「Cream」
長渕剛「いいんだよ ばーか！」
優里「ビリミリオン」
▼午後6時頃
♪豪華アーティストによる 【GIFTソングカバーメドレー】
ISSA「木蘭の涙」
クリス・ハート「115万キロのフィルム」
島津亜矢「アイドル」
Tani Yuuki「渚」
増田貴久・大橋和也「遥か」
宮野真守「怪獣の花唄」
Little Glee Monster「虹」
♪豪華アーティストによる 【GIFTソングカバーメドレー】
ISSA「木蘭の涙」
クリス・ハート「115万キロのフィルム」
島津亜矢「アイドル」
Tani Yuuki「渚」
増田貴久・大橋和也「遥か」
宮野真守「怪獣の花唄」
Little Glee Monster「虹」
▼午後7時台
ano「ちゅ、多様性。」
SixTONES「Good Luck!」「こっから」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin' Hoppin' Lovin'」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
ano「ちゅ、多様性。」
SixTONES「Good Luck!」「こっから」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」「Poppin' Hoppin' Lovin'」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
♪大合唱企画～高校生や大学生らを含む200名以上と大合唱～
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」
▼午後8時台
Aimer「残響散歌」
King & Prince「なにもの」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
Aimer「残響散歌」
King & Prince「なにもの」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
♪東京ディズニーリゾート スペシャルパフォーマンス
AI「星に願いを」
生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」
石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」
大森元貴 （Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」
King & Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」
ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」
乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」
BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」
東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」
AI「星に願いを」
生田絵梨花「パート・オブ・ユア・ワールド」
石丸幹二＆新妻聖子「美女と野獣」
大森元貴 （Mrs. GREEN APPLE）＆上白石萌音「ホール・ニュー・ワールド」
King & Prince＆SixTONES「リビング・イン・カラー」
ジャニーズWEST「ボンファイアーダンス」
乃木坂46＆櫻坂46＆日向坂46の坂道グループから12名「ジャンボリミッキー！」
BE:FIRST「イッツ・ベリー・ミニー！」
東山紀之＆中島健人＆Travis Japan「シング・シング・シング」
▼午後9時頃
♪エンタメ界からダンスのGIFT 総勢91名の人気ダンスボーカルグループが夢のコラボ！
DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）
Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）
&TEAM×INI「Under the skin」（&TEAM）
GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）
JO1×&TEAM「SuperCali」（JO1）
INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）
BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）
s**t kingz×GENERATIONS （中務裕太）×JO1 （川尻蓮）×INI （木村柾哉）×Travis Japan （松田元太）×BE:FIRST （SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」（s**t kingz）
三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）
♪エンタメ界からダンスのGIFT 総勢91名の人気ダンスボーカルグループが夢のコラボ！
DA PUMP×総勢50名「U.S.A.」（DA PUMP）
Travis Japan×BE:FIRST「JUST DANCE!」（Travis Japan）
&TEAM×INI「Under the skin」（&TEAM）
GENERATIONS×JO1「AGEHA」（GENERATIONS）
JO1×&TEAM「SuperCali」（JO1）
INI×Travis Japan「Rocketeer」（INI）
BE:FIRST×GENERATIONS「Boom Boom Back」（BE:FIRST）
s**t kingz×GENERATIONS （中務裕太）×JO1 （川尻蓮）×INI （木村柾哉）×Travis Japan （松田元太）×BE:FIRST （SOTA）「Oh s**t!! feat. SKY-HI」（s**t kingz）
三代目 J SOUL BROTHERS×DA PUMP×全参加者「R.Y.U.S.E.I.」（三代目 J SOUL BROTHERS）
♪レジェンドダンス
「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER'99」
次世代ダンスボーカルグループ
PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL
「仮面舞踏会」「Dynamite」「Choo Choo TRAIN」「GOLDFINGER'99」
次世代ダンスボーカルグループ
PSYCHIC FEVER・DXTEEN・MAZZEL
▼午後9時台
KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」
MISIA「愛をありがとう」
KinKi Kids「フラワー」「Amazing Love」
MISIA「愛をありがとう」
『音楽の日』出演アーティスト71組が一挙発表 恒例の大合唱はMrs. GREEN APPLE【出演者一覧】
『音楽の日』12組総勢91人参加ダンスメドレー発表 Travis Japan×BE:FIRST、三代目×DA PUMP、シッキン×選抜5人
『音楽の日』東京ディズニーリゾートでSPパフォーマンス キンプリ＆SixTONESがシンデレラ城バックに歌唱
『CDTVライブ！ライブ！』“ナイトフェス”出演者発表 MAZZELら注目株8組、『音楽の日』の見どころも
中居正広、急きょ欠席した『音楽の日』を見て「びっくりした」 安住紳一郎アナ「去年のは借り」
『音楽の日』12組総勢91人参加ダンスメドレー発表 Travis Japan×BE:FIRST、三代目×DA PUMP、シッキン×選抜5人
『音楽の日』東京ディズニーリゾートでSPパフォーマンス キンプリ＆SixTONESがシンデレラ城バックに歌唱
『CDTVライブ！ライブ！』“ナイトフェス”出演者発表 MAZZELら注目株8組、『音楽の日』の見どころも
中居正広、急きょ欠席した『音楽の日』を見て「びっくりした」 安住紳一郎アナ「去年のは借り」
おすすめ情報