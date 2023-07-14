『Mステ』次回出演者＆披露曲発表 TWICEユニットMISAMO、UVERworld＆ビーファSHUNTOが新曲TV初披露
2023年7月14日 18時30分 (7月14日 20時05分更新)
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』の次回21日放送（後9：00）の出演アーティストと披露曲が14日、番組公式サイトで発表された。
TWICEの日本人メンバー、ミナ・サナ・モモによるユニット”MISAMO”が、日本1stミニアルバム『Masterpiece』のリード曲「Do not touch」をテレビ初披露することが決定。TWICEの妹分・NiziUは新曲「COCONUT」をパフォーマンスする。
UVERworldは、BE:FIRSTのSHUNTOとコラボ曲「ENCORE AGAIN （feat.SHUNTO from BE:FIRST）」をテレビ初披露する。
■『ミュージックステーション』出演アーティスト＆披露曲
UVERworld「ENCORE AGAIN（feat.SHUNTO from BE:FIRST）」
少年忍者「Amazing Summer」
NiziU「COCONUT」
MISAMO「Do not touch」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
※50音順
UVERworld「ENCORE AGAIN（feat.SHUNTO from BE:FIRST）」
少年忍者「Amazing Summer」
NiziU「COCONUT」
MISAMO「Do not touch」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
※50音順
【写真】『Mステ』公式で7月21日放送回出演アーティスト発表
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