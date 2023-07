J-POPノンストップMIXコンピレーションCDシリーズ『Love Story』の最新作『LOVE 80’s ~あの頃をもう一度~』(8月9日発売)のジャケット写真に、80年代アイドル・浅香唯が起用されたことが明らかになった。あわせて、全38曲の収録曲も解禁となった。

今作は、80年代アイドル、ニューミュージック、ロックバンド、ツッパリロック、アニソン、シティポップ、大ヒットドラマ主題歌まで、80’sのヒット曲全38曲をノンストップミックス。ジャケットは、1985年に「夏少女」で歌手デビューし、今作の3曲目に収録された「C-Girl」などのヒットで知られる浅香が飾る。

収録曲は以下のとおり。

■『LOVE 80’s ~あの頃をもう一度~』収録曲

01. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Intro

02. 「派手!!!」/中山美穂

03. C-Girl/浅香唯

04. モニカ/吉川晃司

05. あの娘とスキャンダル/チェッカーズ

06. 1986年のマリリン/本田美奈子.

07. 夏色のナンシー/早見優

08. ハロー・グッバイ/柏原芳恵

09. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Interlude #1

10. 淋しい熱帯魚/Wink

11. Lucky Chanceをもう一度/C-C-B

12. 空想Kiss/C-C-B

13. Romanticが止まらない/C-C-B

14. 夏のヒロイン/河合奈保子

15. 赤道小町ドキッ/山下久美子

16. 黄砂に吹かれて/工藤静香

17. 白い炎/斉藤由貴

18. ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)/荻野目洋子

19. My Revolution/渡辺美里

20. フレンズ〜remixed edition〜/レベッカ

21. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Interlude #2

22. NEVER/MIE

23. ホワット・ア・フィーリング~フラッシュダンス WHAT A FEELING〜FLASHDANCE/麻倉未稀

24. 愛は眠らない Have you never been mellow/椎名恵

25. ワインレッドの心/安全地帯

26. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Interlude #3

27. バチェラー・ガール/稲垣潤一

28. 翼の折れたエンジェル/中村あゆみ

29. デイ・ドリーム・ビリーバー〜DAY DREAM BELIEVER〜/THE TIMERS

30. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Interlude #4

31. ジェームス・ディーンのように/Johnny

32. 男の勲章/嶋大輔

33. ダンシング・オールナイト/もんた&ブラザーズ

34. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Interlude #5

35. WOMAN/アン・ルイス

36. 愛・おぼえていますか/飯島真理

37. 輝きながら.../徳永英明

38. LOVE 80’s 〜あの頃をもう一度〜 Outro

関連キーワード 音楽