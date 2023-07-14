7/17付週間アルバムランキング 1位はTOMORROW X TOGETHER『SWEET』
2023年7月14日 17時00分 (7月14日 18時05分更新)
男性5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(トゥモローバイトゥギャザー)の最新アルバム『SWEET』が、初週30.3万枚を売り上げ、7月11日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： SWEET ／ TOMORROW X TOGETHER
2位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE
3位： GO AHEAD! ／ 山下達郎
4位： MOONGLOW ／ 山下達郎
5位： サーフ ブンガク カマクラ(完全版) ／ ASIAN KUNG-FU GENERATION
6位： 湘南乃風～20th Anniversary BEST～ ／ 湘南乃風
7位： day to YOU ／ 岬なこ
8位： POPMAN’S WORLD -Second- ／ スキマスイッチ
9位： 聖飢魔II 期間再延長再集結「35++執念の大黒ミサツアー -大阪-」 ／ 聖飢魔II
10位： i DO ME ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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