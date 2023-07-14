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藤井、王位戦２連勝

2023年7月14日 17時16分 (7月14日 17時17分更新)
　将棋の第６４期王位戦７番勝負の第２局は１３、１４の両日、神戸市で指され、後手の藤井聡太王位が挑戦者の佐々木大地七段を破り、対戦成績を２勝０敗とした。

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