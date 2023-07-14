ホームランダービーに、セは中日・細川成也ら、パは日本ハム・万波中正らが選出【オールスター】
2023年7月14日 16時36分
「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のホームランダービー出場選手が14日、日本野球機構（NPB）から発表された。
ノミネート選手のうちからファン投票で選出され、セ・リーグはDeNA・牧秀悟内野手、巨人・岡本和真内野手、中日・細川成也外野手、DeNA・宮崎敏郎内野手、パ・リーグは日本ハム・万波中正外野手、ソフトバンク・柳田悠岐外野手、オリックス・杉本裕太郎外野手、西武・中村剛也に決まった。
得票結果は以下の通り（◎が出場決定者。セ・パともに上位4人を選出）。
【セ・リーグ】
◎牧秀悟（DeNA）＝6万2291票
◎岡本和真（巨人）＝5万9202票
◎細川成也（中日）＝4万6211票
◎宮崎敏郎（DeNA）＝3万2865票
大山悠輔（阪神）＝2万9095票
中田翔（巨人）＝2万489票
佐藤輝明（阪神）＝2万179票
佐野恵太（DeNA）＝1万2512票
大城卓三（巨人）＝9563票
坂本勇人（巨人）＝5643票
【パ・リーグ】
◎万波中正（日本ハム）＝6万826票
◎柳田悠岐（ソフトバンク）＝6万460票
◎杉本裕太郎（オリックス）＝3万158票
◎中村剛也（西武）＝3万3374票
頓宮裕真（オリックス）＝2万8070票
森友哉（オリックス）＝2万6643票
近藤健介（ソフトバンク）＝2万1561票
A・マルティネス（日本ハム）＝1万7151票
栗原陵矢（ソフトバンク）＝1万734票
外崎修汰（西武）＝4094票
ホームランダービーの組み合わせ抽選は18日に名古屋市内で行われる前日イベントで発表される。
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