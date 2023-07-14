ホームランダービに出場する細川

「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のホームランダービー出場選手が14日、日本野球機構（NPB）から発表された。

ノミネート選手のうちからファン投票で選出され、セ・リーグはDeNA・牧秀悟内野手、巨人・岡本和真内野手、中日・細川成也外野手、DeNA・宮崎敏郎内野手、パ・リーグは日本ハム・万波中正外野手、ソフトバンク・柳田悠岐外野手、オリックス・杉本裕太郎外野手、西武・中村剛也に決まった。

得票結果は以下の通り（◎が出場決定者。セ・パともに上位4人を選出）。

【セ・リーグ】

◎牧秀悟（DeNA）＝6万2291票

◎岡本和真（巨人）＝5万9202票

◎細川成也（中日）＝4万6211票

◎宮崎敏郎（DeNA）＝3万2865票

大山悠輔（阪神）＝2万9095票

中田翔（巨人）＝2万489票

佐藤輝明（阪神）＝2万179票

佐野恵太（DeNA）＝1万2512票

大城卓三（巨人）＝9563票

坂本勇人（巨人）＝5643票

【パ・リーグ】

◎万波中正（日本ハム）＝6万826票

◎柳田悠岐（ソフトバンク）＝6万460票

◎杉本裕太郎（オリックス）＝3万158票

◎中村剛也（西武）＝3万3374票

頓宮裕真（オリックス）＝2万8070票

森友哉（オリックス）＝2万6643票

近藤健介（ソフトバンク）＝2万1561票

A・マルティネス（日本ハム）＝1万7151票

栗原陵矢（ソフトバンク）＝1万734票

外崎修汰（西武）＝4094票

ホームランダービーの組み合わせ抽選は18日に名古屋市内で行われる前日イベントで発表される。

