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ホームランダービーに、セは中日・細川成也ら、パは日本ハム・万波中正らが選出【オールスター】

2023年7月14日 16時36分

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ホームランダービに出場する細川

ホームランダービに出場する細川

　「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のホームランダービー出場選手が14日、日本野球機構（NPB）から発表された。
　ノミネート選手のうちからファン投票で選出され、セ・リーグはDeNA・牧秀悟内野手、巨人・岡本和真内野手、中日・細川成也外野手、DeNA・宮崎敏郎内野手、パ・リーグは日本ハム・万波中正外野手、ソフトバンク・柳田悠岐外野手、オリックス・杉本裕太郎外野手、西武・中村剛也に決まった。
　得票結果は以下の通り（◎が出場決定者。セ・パともに上位4人を選出）。
　【セ・リーグ】
　◎牧秀悟（DeNA）＝6万2291票
　◎岡本和真（巨人）＝5万9202票
　◎細川成也（中日）＝4万6211票
　◎宮崎敏郎（DeNA）＝3万2865票
　大山悠輔（阪神）＝2万9095票
　中田翔（巨人）＝2万489票
　佐藤輝明（阪神）＝2万179票
　佐野恵太（DeNA）＝1万2512票
　大城卓三（巨人）＝9563票
　坂本勇人（巨人）＝5643票
　【パ・リーグ】
　◎万波中正（日本ハム）＝6万826票
　◎柳田悠岐（ソフトバンク）＝6万460票
　◎杉本裕太郎（オリックス）＝3万158票
　◎中村剛也（西武）＝3万3374票
　頓宮裕真（オリックス）＝2万8070票
　森友哉（オリックス）＝2万6643票
　近藤健介（ソフトバンク）＝2万1561票
　A・マルティネス（日本ハム）＝1万7151票
　栗原陵矢（ソフトバンク）＝1万734票
　外崎修汰（西武）＝4094票
　ホームランダービーの組み合わせ抽選は18日に名古屋市内で行われる前日イベントで発表される。
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