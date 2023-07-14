球団別で最多は阪神の9人、パ・リーグの最多はオリックスの8人【オールスター】
2023年7月14日 15時42分
「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のプラスワン投票結果が14日、日本野球機構（NPB）から発表され、出場全選手が出そろった。
球団別で最多は阪神の9人。パ・リーグの最多はオリックスの8人だった。球団別の詳細は以下の通り。
【セ・リーグ】
阪神＝9人（村上、岩崎、大竹、梅野、大山、中野、佐藤輝、木浪、ノイジー）
DeNA＝8人（東、山崎、今永、バウアー、牧、宮崎、佐野、関根）
巨人＝4人（戸郷、大城卓、中田翔、岡本和）
ヤクルト＝4人（田口、清水、サイスニード、長岡）
中日＝3人（小笠原、マルティネス、細川）
広島＝3人（九里、ターリー、秋山）
【パ・リーグ】
オリックス＝8人（山崎颯、山下、山崎福、山本、若月、頓宮、紅林、杉本）
ソフトバンク＝7人（オスナ、津森、和田、中村晃、栗原、近藤、柳田）
日本ハム＝6人（加藤貴、上沢、田中正、マルティネス、松本剛、万波）
ロッテ＝4人（佐々木朗、種市、ベルドモ、安田）
西武＝4人（平良、外崎、源田、中村）
楽天＝2人（田中将、小深田）
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