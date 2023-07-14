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球団別で最多は阪神の9人、パ・リーグの最多はオリックスの8人【オールスター】

2023年7月14日 15時42分

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オールスターファン投票で選出された阪神の選手（前列左から）近本、中野、梅野、村上、（後列左から）大山、木浪、岩崎、ノイジー

オールスターファン投票で選出された阪神の選手（前列左から）近本、中野、梅野、村上、（後列左から）大山、木浪、岩崎、ノイジー

　「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のプラスワン投票結果が14日、日本野球機構（NPB）から発表され、出場全選手が出そろった。
　球団別で最多は阪神の9人。パ・リーグの最多はオリックスの8人だった。球団別の詳細は以下の通り。
　【セ・リーグ】
　阪神＝9人（村上、岩崎、大竹、梅野、大山、中野、佐藤輝、木浪、ノイジー）
　DeNA＝8人（東、山崎、今永、バウアー、牧、宮崎、佐野、関根）
　巨人＝4人（戸郷、大城卓、中田翔、岡本和）
　ヤクルト＝4人（田口、清水、サイスニード、長岡）
　中日＝3人（小笠原、マルティネス、細川）
　広島＝3人（九里、ターリー、秋山）
　【パ・リーグ】
　オリックス＝8人（山崎颯、山下、山崎福、山本、若月、頓宮、紅林、杉本）
　ソフトバンク＝7人（オスナ、津森、和田、中村晃、栗原、近藤、柳田）
　日本ハム＝6人（加藤貴、上沢、田中正、マルティネス、松本剛、万波）
　ロッテ＝4人（佐々木朗、種市、ベルドモ、安田）
　西武＝4人（平良、外崎、源田、中村）
　楽天＝2人（田中将、小深田）
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