「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のプラスワン投票結果が14日、日本野球機構（NPB）から発表され、セ・リーグはDeNAのトレバー・バウアー投手（32）、パ・リーグはオリックス・山本由伸投手（24）が選ばれた。

これで出場全選手が出そろった。全選手は以下の通り。（◉はファン投票と選手間投票のダブル選出、◎はファン投票選出、○は選手間投票選出、無印は監督選抜選出、☆はプラスワン投票選出、◇は補充選手）。

【セ・リーグ】

〈先発投手〉

◉村上頌樹（阪神）

〈中継ぎ投手〉

◎岩崎優（阪神）

〈投手〉

大竹耕太郎（阪神）

東克樹（DeNA）

山崎康晃（DeNA）

今永昇太（DeNA）

☆バウアー（DeNA）

戸郷翔征（巨人）

小笠原慎之介（中日）

マルティネス（中日）

田口麗斗（ヤクルト）

清水昇（ヤクルト）

サイスニード（ヤクルト）

九里亜蓮（広島）

◇ターリー（広島）

〈捕手〉

◎梅野隆太郎（阪神）

○大城卓三（巨人）

〈一塁手〉

◎大山悠輔（阪神）

○中田翔（巨人）

〈二塁手〉

◎中野拓夢（阪神）

○牧秀悟（DeNA）

〈三塁手〉

◎佐藤輝明（阪神）

○宮崎敏郎（DeNA）

〈遊撃手〉

◎木浪聖也（阪神）

〈内野手〉

岡本和真（巨人）

◇長岡秀樹（ヤクルト）

〈外野手〉

◉秋山翔吾（広島）

◎ノイジー（阪神）

○佐野恵太（DeNA）

細川成也（中日）

◇関根大気（DeNA）

【パ・リーグ】

〈先発投手〉

◎佐々木朗希（ロッテ）

〈中継ぎ投手〉

◎山崎颯一郎（オリックス）

〈抑え投手〉

◎オスナ（ソフトバンク）

〈投手〉

○山下舜平大（オリックス）

山崎福也（オリックス）

☆山本由伸（オリックス）

津森宥紀（ソフトバンク）

和田毅（ソフトバンク）

平良海馬（西武）

田中将大（楽天）

種市篤暉（ロッテ）

ペルドモ（ロッテ）

加藤貴之（日本ハム）

上沢直之（日本ハム）

田中正義（日本ハム）

〈捕手〉

A・マルティネス（日本ハム）

◇若月健矢（オリックス）

〈一塁手〉

◎頓宮裕真（オリックス）

○中村晃（ソフトバンク）

〈二塁手〉

◉外崎修汰（西武）

〈三塁手〉

◉栗原陵矢（ソフトバンク）

〈遊撃手〉

◉源田壮亮（西武）

〈内野手〉

紅林弘太郎（オリックス）

小深田大翔（楽天）

安田尚憲（ロッテ）

〈外野手〉

◎近藤健介（ソフトバンク）

◉松本剛（日本ハム）

◎杉本裕太郎（オリックス）

○万波中正（日本ハム）

〈指名打者〉

◉柳田悠岐（ソフトバンク）

○中村剛也（西武）

※ソフトバンク・柳田は、選手間投票では外野手で選出。

