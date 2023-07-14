オールスター出場全選手が決定、プラスワン投票でセはDeNAバウアー、パはオリックス山本由伸が選ばれる
2023年7月14日 15時26分
「マイナビオールスターゲーム2023」（19日・バンテリンドームナゴヤ、20日・マツダスタジアム）のプラスワン投票結果が14日、日本野球機構（NPB）から発表され、セ・リーグはDeNAのトレバー・バウアー投手（32）、パ・リーグはオリックス・山本由伸投手（24）が選ばれた。
これで出場全選手が出そろった。全選手は以下の通り。（◉はファン投票と選手間投票のダブル選出、◎はファン投票選出、○は選手間投票選出、無印は監督選抜選出、☆はプラスワン投票選出、◇は補充選手）。
【セ・リーグ】
〈先発投手〉
◉村上頌樹（阪神）
◉村上頌樹（阪神）
〈中継ぎ投手〉
◎岩崎優（阪神）
◎岩崎優（阪神）
〈投手〉
大竹耕太郎（阪神）
東克樹（DeNA）
山崎康晃（DeNA）
今永昇太（DeNA）
☆バウアー（DeNA）
戸郷翔征（巨人）
小笠原慎之介（中日）
マルティネス（中日）
田口麗斗（ヤクルト）
清水昇（ヤクルト）
サイスニード（ヤクルト）
九里亜蓮（広島）
◇ターリー（広島）
大竹耕太郎（阪神）
東克樹（DeNA）
山崎康晃（DeNA）
今永昇太（DeNA）
☆バウアー（DeNA）
戸郷翔征（巨人）
小笠原慎之介（中日）
マルティネス（中日）
田口麗斗（ヤクルト）
清水昇（ヤクルト）
サイスニード（ヤクルト）
九里亜蓮（広島）
◇ターリー（広島）
〈捕手〉
◎梅野隆太郎（阪神）
○大城卓三（巨人）
◎梅野隆太郎（阪神）
○大城卓三（巨人）
〈一塁手〉
◎大山悠輔（阪神）
○中田翔（巨人）
◎大山悠輔（阪神）
○中田翔（巨人）
〈二塁手〉
◎中野拓夢（阪神）
○牧秀悟（DeNA）
◎中野拓夢（阪神）
○牧秀悟（DeNA）
〈三塁手〉
◎佐藤輝明（阪神）
○宮崎敏郎（DeNA）
◎佐藤輝明（阪神）
○宮崎敏郎（DeNA）
〈遊撃手〉
◎木浪聖也（阪神）
◎木浪聖也（阪神）
〈内野手〉
岡本和真（巨人）
◇長岡秀樹（ヤクルト）
〈外野手〉
◉秋山翔吾（広島）
◎ノイジー（阪神）
○佐野恵太（DeNA）
細川成也（中日）
◇関根大気（DeNA）
◉秋山翔吾（広島）
◎ノイジー（阪神）
○佐野恵太（DeNA）
細川成也（中日）
◇関根大気（DeNA）
【パ・リーグ】
〈先発投手〉
◎佐々木朗希（ロッテ）
◎佐々木朗希（ロッテ）
〈中継ぎ投手〉
◎山崎颯一郎（オリックス）
◎山崎颯一郎（オリックス）
〈抑え投手〉
◎オスナ（ソフトバンク）
◎オスナ（ソフトバンク）
〈投手〉
○山下舜平大（オリックス）
山崎福也（オリックス）
☆山本由伸（オリックス）
津森宥紀（ソフトバンク）
和田毅（ソフトバンク）
平良海馬（西武）
田中将大（楽天）
種市篤暉（ロッテ）
ペルドモ（ロッテ）
加藤貴之（日本ハム）
上沢直之（日本ハム）
田中正義（日本ハム）
○山下舜平大（オリックス）
山崎福也（オリックス）
☆山本由伸（オリックス）
津森宥紀（ソフトバンク）
和田毅（ソフトバンク）
平良海馬（西武）
田中将大（楽天）
種市篤暉（ロッテ）
ペルドモ（ロッテ）
加藤貴之（日本ハム）
上沢直之（日本ハム）
田中正義（日本ハム）
〈捕手〉
A・マルティネス（日本ハム）
◇若月健矢（オリックス）
A・マルティネス（日本ハム）
◇若月健矢（オリックス）
〈一塁手〉
◎頓宮裕真（オリックス）
○中村晃（ソフトバンク）
◎頓宮裕真（オリックス）
○中村晃（ソフトバンク）
〈二塁手〉
◉外崎修汰（西武）
◉外崎修汰（西武）
〈三塁手〉
◉栗原陵矢（ソフトバンク）
◉栗原陵矢（ソフトバンク）
〈遊撃手〉
◉源田壮亮（西武）
◉源田壮亮（西武）
〈内野手〉
紅林弘太郎（オリックス）
小深田大翔（楽天）
安田尚憲（ロッテ）
紅林弘太郎（オリックス）
小深田大翔（楽天）
安田尚憲（ロッテ）
〈外野手〉
◎近藤健介（ソフトバンク）
◉松本剛（日本ハム）
◎杉本裕太郎（オリックス）
○万波中正（日本ハム）
◎近藤健介（ソフトバンク）
◉松本剛（日本ハム）
◎杉本裕太郎（オリックス）
○万波中正（日本ハム）
〈指名打者〉
◉柳田悠岐（ソフトバンク）
○中村剛也（西武）
※ソフトバンク・柳田は、選手間投票では外野手で選出。
◉柳田悠岐（ソフトバンク）
○中村剛也（西武）
※ソフトバンク・柳田は、選手間投票では外野手で選出。
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