【上半期TVニュースランキング】総合1位は「侍ジャパン3大会ぶりWBC制覇」 芸能1位は猿之助めぐる報道【一覧あり】
2023年7月14日 14時00分 (7月14日 15時05分更新)
テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは14日、「2023年上半期TVニュースランキング」を発表。「総合」分野では「侍ジャパン、3大会ぶりWBC制覇」、「文化・芸能」分野では「市川猿之助さんが、自殺ほう助の疑いで逮捕」がそれぞれ1位となった。
本ランキングは、1月1日から6月30日までの期間、月～土の午前10時までに関東エリア（NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ）で放送されているニュース／情報番組が対象。露出時間で集計している。
■2023上半期テレビニュースランキング（総合）
1位 待ジャパン、3大会ぶりにWBC制覇 119時間06分03秒
2位 ロシア・ウクライナ情勢 90時間22分41秒
3位 エンゼルス・大谷翔平選手、異次元の活躍 62時間42分52秒
4位 「ルフィ」広域強盗事件 53時間25分07秒
5位 新型コロナ5類引き下げ、3年ぶりの平時に 46時間06分28秒
6位 北朝鮮、ミサイル発射相次ぐ 29時間38分57秒
7位 物価高による値上げ止まらず 28時間12分56秒
8位 10年に一度の最強寒波、各地で影響 28時間11分26秒
9位 台風2・3号相次ぎ接近、各地に線状降水帯 25時間53分02秒
10位 GW、コロナ規制緩和で賑わい戻る 22時間15分23秒
11位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒
12位 列島各地で地震相次ぐ 20時間26分00秒
13位 国会、少子化対策&子育て支援めぐり論戦 18時間15分54秒
14位 G7広島、ゼレンスキー大統領が電撃参加 17時間01分04秒
15位 トルコ・シリア大地震、死傷者多数 16時間21分03秒
16位 ガーシー容疑者、帰国&脅迫容疑で逮捕 14時間26分06秒
17位 長野立てこもり事件、警官ら4人死亡 12時間40分20秒
18位 中国、制限なしの「春節」各地で混乱 12時間11分00秒
19位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得＆七冠達成 11時間07分42秒
20位 マイナンバー、誤登録などトラブル相次ぐ 10時間51分14秒
1位 待ジャパン、3大会ぶりにWBC制覇 119時間06分03秒
2位 ロシア・ウクライナ情勢 90時間22分41秒
3位 エンゼルス・大谷翔平選手、異次元の活躍 62時間42分52秒
4位 「ルフィ」広域強盗事件 53時間25分07秒
5位 新型コロナ5類引き下げ、3年ぶりの平時に 46時間06分28秒
6位 北朝鮮、ミサイル発射相次ぐ 29時間38分57秒
7位 物価高による値上げ止まらず 28時間12分56秒
8位 10年に一度の最強寒波、各地で影響 28時間11分26秒
9位 台風2・3号相次ぎ接近、各地に線状降水帯 25時間53分02秒
10位 GW、コロナ規制緩和で賑わい戻る 22時間15分23秒
11位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒
12位 列島各地で地震相次ぐ 20時間26分00秒
13位 国会、少子化対策&子育て支援めぐり論戦 18時間15分54秒
14位 G7広島、ゼレンスキー大統領が電撃参加 17時間01分04秒
15位 トルコ・シリア大地震、死傷者多数 16時間21分03秒
16位 ガーシー容疑者、帰国&脅迫容疑で逮捕 14時間26分06秒
17位 長野立てこもり事件、警官ら4人死亡 12時間40分20秒
18位 中国、制限なしの「春節」各地で混乱 12時間11分00秒
19位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得＆七冠達成 11時間07分42秒
20位 マイナンバー、誤登録などトラブル相次ぐ 10時間51分14秒
■2023上半期テレビニュースランキング（文化・芸能）
1位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒
2位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得&七冠達成 11時間07分42秒
3位 音楽家・坂本龍一さん、死去 4時間47分33秒
4位 カンヌ国際映画祭、日本映画がダブル受賞 4時間44分35秒
5位 ジャニー喜多川氏、性加害問題 4時間05分51秒
6位 5人のKing&Prince、活動終了 3時間57分03秒
7位 落語家・笑福亭笑瓶さん、急性大動脈解離で死去 3時間33分31秒
8位 木村拓哉さん、主演映画大ヒット 3時間15分51秒
9位 永山絢斗さん、大麻所持容疑で逮捕 3時間15分02秒
10位 映画「スーパーマリオ」国内外でヒット 3時間06分10秒
11位 広末涼子さん、W不倫騒動 2時間41分56秒
12位 「ムツゴロウ」畑正憲さん、死去 2時間31分16秒
13位 ハリポタ施設、としまえん跡地にオープン 2時間06分59秒
14位 映画「スラムダンク」、国内外で大ヒット 1時間54分32秒
15位 SnowMan 1時間52分11秒
16位 米アカデミー賞、「エブエブ」が7部門受賞 1時間49分41秒
17位 映画「東京リベンジャーズ2」公開 1時間48分08秒
18位 実写版「リトル・マーメイド」公開 1時間42分50秒
19位 道端ジェシカさん、 MDMA所持の疑いで逮捕 1時間37分03秒
20位 映画「わたしの幸せな結婚」公開 1時間32分22秒
1位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒
2位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得&七冠達成 11時間07分42秒
3位 音楽家・坂本龍一さん、死去 4時間47分33秒
4位 カンヌ国際映画祭、日本映画がダブル受賞 4時間44分35秒
5位 ジャニー喜多川氏、性加害問題 4時間05分51秒
6位 5人のKing&Prince、活動終了 3時間57分03秒
7位 落語家・笑福亭笑瓶さん、急性大動脈解離で死去 3時間33分31秒
8位 木村拓哉さん、主演映画大ヒット 3時間15分51秒
9位 永山絢斗さん、大麻所持容疑で逮捕 3時間15分02秒
10位 映画「スーパーマリオ」国内外でヒット 3時間06分10秒
11位 広末涼子さん、W不倫騒動 2時間41分56秒
12位 「ムツゴロウ」畑正憲さん、死去 2時間31分16秒
13位 ハリポタ施設、としまえん跡地にオープン 2時間06分59秒
14位 映画「スラムダンク」、国内外で大ヒット 1時間54分32秒
15位 SnowMan 1時間52分11秒
16位 米アカデミー賞、「エブエブ」が7部門受賞 1時間49分41秒
17位 映画「東京リベンジャーズ2」公開 1時間48分08秒
18位 実写版「リトル・マーメイド」公開 1時間42分50秒
19位 道端ジェシカさん、 MDMA所持の疑いで逮捕 1時間37分03秒
20位 映画「わたしの幸せな結婚」公開 1時間32分22秒
【ランキング表】『2022年上半期文化・芸能TVニュースランキング』TOP20
“WBC優勝”侍ジャパンのドキュメンタリー映画、7・1よりアマプラで見放題独占配信
【写真】これは泣ける…トラウトとの対戦＆栗山英樹監督との2ショット
【動画】あの感動が蘇る！大谷翔平の確信歩き＆ヌートバーのお辞儀＆チェコ戦の“三振”まで
【写真】なんて豪華な2ショット！ダルビッシュ有＆鈴木誠也「祝勝会しました」
“WBC優勝”侍ジャパンのドキュメンタリー映画、7・1よりアマプラで見放題独占配信
【写真】これは泣ける…トラウトとの対戦＆栗山英樹監督との2ショット
【動画】あの感動が蘇る！大谷翔平の確信歩き＆ヌートバーのお辞儀＆チェコ戦の“三振”まで
【写真】なんて豪華な2ショット！ダルビッシュ有＆鈴木誠也「祝勝会しました」
おすすめ情報