大谷翔平 （C）ORICON NewS inc.

テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは14日、「2023年上半期TVニュースランキング」を発表。「総合」分野では「侍ジャパン、3大会ぶりWBC制覇」、「文化・芸能」分野では「市川猿之助さんが、自殺ほう助の疑いで逮捕」がそれぞれ1位となった。

本ランキングは、1月1日から6月30日までの期間、月～土の午前10時までに関東エリア（NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ）で放送されているニュース／情報番組が対象。露出時間で集計している。

■2023上半期テレビニュースランキング（総合）

1位 待ジャパン、3大会ぶりにWBC制覇 119時間06分03秒

2位 ロシア・ウクライナ情勢 90時間22分41秒

3位 エンゼルス・大谷翔平選手、異次元の活躍 62時間42分52秒

4位 「ルフィ」広域強盗事件 53時間25分07秒

5位 新型コロナ5類引き下げ、3年ぶりの平時に 46時間06分28秒

6位 北朝鮮、ミサイル発射相次ぐ 29時間38分57秒

7位 物価高による値上げ止まらず 28時間12分56秒

8位 10年に一度の最強寒波、各地で影響 28時間11分26秒

9位 台風2・3号相次ぎ接近、各地に線状降水帯 25時間53分02秒

10位 GW、コロナ規制緩和で賑わい戻る 22時間15分23秒

11位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒

12位 列島各地で地震相次ぐ 20時間26分00秒

13位 国会、少子化対策&子育て支援めぐり論戦 18時間15分54秒

14位 G7広島、ゼレンスキー大統領が電撃参加 17時間01分04秒

15位 トルコ・シリア大地震、死傷者多数 16時間21分03秒

16位 ガーシー容疑者、帰国&脅迫容疑で逮捕 14時間26分06秒

17位 長野立てこもり事件、警官ら4人死亡 12時間40分20秒

18位 中国、制限なしの「春節」各地で混乱 12時間11分00秒

19位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得＆七冠達成 11時間07分42秒

20位 マイナンバー、誤登録などトラブル相次ぐ 10時間51分14秒

■2023上半期テレビニュースランキング（文化・芸能）

1位 市川猿之助さん、自殺ほう助の疑いで逮捕 20時間58分43秒

2位 藤井聡太さん、史上最年少で名人獲得&七冠達成 11時間07分42秒

3位 音楽家・坂本龍一さん、死去 4時間47分33秒

4位 カンヌ国際映画祭、日本映画がダブル受賞 4時間44分35秒

5位 ジャニー喜多川氏、性加害問題 4時間05分51秒

6位 5人のKing&Prince、活動終了 3時間57分03秒

7位 落語家・笑福亭笑瓶さん、急性大動脈解離で死去 3時間33分31秒

8位 木村拓哉さん、主演映画大ヒット 3時間15分51秒

9位 永山絢斗さん、大麻所持容疑で逮捕 3時間15分02秒

10位 映画「スーパーマリオ」国内外でヒット 3時間06分10秒

11位 広末涼子さん、W不倫騒動 2時間41分56秒

12位 「ムツゴロウ」畑正憲さん、死去 2時間31分16秒

13位 ハリポタ施設、としまえん跡地にオープン 2時間06分59秒

14位 映画「スラムダンク」、国内外で大ヒット 1時間54分32秒

15位 SnowMan 1時間52分11秒

16位 米アカデミー賞、「エブエブ」が7部門受賞 1時間49分41秒

17位 映画「東京リベンジャーズ2」公開 1時間48分08秒

18位 実写版「リトル・マーメイド」公開 1時間42分50秒

19位 道端ジェシカさん、 MDMA所持の疑いで逮捕 1時間37分03秒

20位 映画「わたしの幸せな結婚」公開 1時間32分22秒

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