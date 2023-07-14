NEWS、13thアルバム『NEWS EXPO』8・9リリース 全収録楽曲クレジット解禁
2023年7月14日 12時00分 (7月14日 13時05分更新)
人気グループ・NEWSの13thアルバム『NEWS EXPO』（8月9日リリース）の全収録楽曲クレジットが解禁した。今年9月15日に結成20周年を迎えるNEWSのアニバーサリー・スーパーベストとなり、“集大成にして最高傑作”が誕生する。
参加メンバーは、NEWSの音楽史には欠かせない盟友、GReeeeN、☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）に加え、綾小路翔（氣志團）×星野英彦（BUCK-TICK）による「We are Team NEWS」、eill、ぜったくん、SHO-SENSEI!!といった豪華アーティスト陣の楽曲がめじろおし。
また、インタールードでNEWS EXPOの物語を語るのは、松たか子、矢島正明、沢城みゆき、大塚芳忠、檜山沙耶といった豪華ナレーター陣。そして、ヒロイズムをはじめとしたチームNEWS なクリエーター陣も多数参加する。
■【曲目詳細】
[DISC 1] NEWSEXPO盤
1. NEWSEXPO-Interlude- ※斜体表記
脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶
[DISC 1] NEWSEXPO盤
1. NEWSEXPO-Interlude- ※斜体表記
脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶
2. エンターテインメント
作詞：ヒロイズム 作曲：中西亮輔、ヒロイズム
編曲：中西亮輔、黒田賢一
作詞：ヒロイズム 作曲：中西亮輔、ヒロイズム
編曲：中西亮輔、黒田賢一
3. ストレンジャー
作詞：ヒロイズム 作曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）、ヒロイズム
編曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）、MitsunoriIkeda（TachytelicInc.）
作詞：ヒロイズム 作曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）、ヒロイズム
編曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）、MitsunoriIkeda（TachytelicInc.）
4. PAVILION-Interlude- ※斜体表記
脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶、大塚芳忠、ZachTaub
脚本：高橋拓 ナレーション：檜山沙耶、大塚芳忠、ZachTaub
5. Alien
作詞：SHO-SENSEI!! 作曲：10pm、SHO-SENSEI!!
編曲：10pm、SHO-SENSEI!!、石塚知生
[Alien-Interlude-] 脚本：高橋拓 ナレーション：沢城みゆき ※Alien-Interlude- 斜体表記
作詞：SHO-SENSEI!! 作曲：10pm、SHO-SENSEI!!
編曲：10pm、SHO-SENSEI!!、石塚知生
[Alien-Interlude-] 脚本：高橋拓 ナレーション：沢城みゆき ※Alien-Interlude- 斜体表記
6. チューイングガム
作詞・作曲・編曲：ぜったくん
作詞・作曲・編曲：ぜったくん
7. DifferentLives
作詞：篠原とまと 作曲・編曲：伊藤賢、辻村有記
コーラスアレンジメント：佐々木久美
作詞：篠原とまと 作曲・編曲：伊藤賢、辻村有記
コーラスアレンジメント：佐々木久美
8. MONUMENT-Interlude- ※斜体表記
脚本：高橋拓 ナレーション：松たか子
脚本：高橋拓 ナレーション：松たか子
9. 100年前から
作詞・作曲：eill
編曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm)、MitsunoriIkeda（TachytelicInc.）、中西亮輔
作詞・作曲：eill
編曲：☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm)、MitsunoriIkeda（TachytelicInc.）、中西亮輔
10. 二枚舌を今夜絡ませる
作詞：杉山勝彦 作曲：杉山勝彦、佐々木“コジロー”貴之
編曲：佐々木“コジロー”貴之
作詞：杉山勝彦 作曲：杉山勝彦、佐々木“コジロー”貴之
編曲：佐々木“コジロー”貴之
11. Haqqy（※読み：ハッピー）
作詞：AKIRA
作曲：AKIRA、芳賀政哉
編曲：芳賀政哉
作詞：AKIRA
作曲：AKIRA、芳賀政哉
編曲：芳賀政哉
12. We are Team NEWS
作詞：綾小路翔（氣志團）
作曲：星野英彦（BUCK-TICK）
編曲：綾小路翔（氣志團）
作詞：綾小路翔（氣志團）
作曲：星野英彦（BUCK-TICK）
編曲：綾小路翔（氣志團）
13. SECRET CODE-Interlude- ※斜体表記
脚本：高橋拓 ナレーション：矢島正明
脚本：高橋拓 ナレーション：矢島正明
14. 劇伴
作詞・作曲：GReeeeN
編曲：高慶“CO-K”卓史
作詞・作曲：GReeeeN
編曲：高慶“CO-K”卓史
-Interlude- ※斜体表記
Produced by ☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）
Produced by ☆TakuTakahashi（m-flo, block.fm）
We are Team NEWS Add Arrangement：木内健、Cube Juice
＜通常盤のみ収録＞
15. ミカエリビジン [Vocal：小山慶一郎]
作詞：AKIRA 作曲：AKIRA、芳賀政哉
編曲：芳賀政哉
15. ミカエリビジン [Vocal：小山慶一郎]
作詞：AKIRA 作曲：AKIRA、芳賀政哉
編曲：芳賀政哉
16. 人情心中 [Vocal：加藤シゲアキ]
作詞・作曲・編曲：加藤シゲアキ
作詞・作曲・編曲：加藤シゲアキ
17. hanami [Vocal：増田貴久]
作詞：増田貴久 作曲：ヒロイズム
編曲：ヒロイズム、石塚知生
作詞：増田貴久 作曲：ヒロイズム
編曲：ヒロイズム、石塚知生
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