TWICE日本人ユニットMISAMOが名画に 「Do not touch」MVに反響「最高傑作すぎる」「日本の宝」
2023年7月14日 11時37分 (7月14日 13時05分更新)
アジア発9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人組ユニット「MISAMO」の日本1stミニアルバム『Masterpiece』（26日発売）のリード曲「Do not touch」が14日、配信リリースされ、YouTubeでミュージックビデオ（MV）が公開された。
「Do not touch」はR＆Bベースの楽曲。J.Y. Park氏が作詞を手掛けた本楽曲は、美術館で作品の近くにある注意書き「Do not touch」（触らないでください）をコンセプトに、MISAMOを美術品のように高貴な存在に例えている。
サビでは「Yes, you can watch me（if if you love me）But you can't touch me（if if you love me）」（私を愛しているなら、あなたは私を見ることはできるけど、触れることはできない）と表現しているように、リスナーにも自分という貴重な存在を大切にしてほしいという意味が込められている。
MVではアートをコンセプトにした豪華なセットと衣装が用意され、アルバムタイトルMasterpiece（傑作、名作）を体現。ネットでは「ミサモ名画コンセプト最高！」「ミサモ最高傑作すぎる」「まじ映像美」「名画コンセプト完全消化」「目の保養」「明らかに日本の宝、宝石、masterpiece」「永遠リピ確定」と反響を呼んでいる。
■MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUM『Masterpiece』収録曲
1. Do not touch
2. Behind The Curtain
3. Marshmallow
4. Funny Valentine
5. It's not easy for you
6. Rewind you
7. Bouquet
1. Do not touch
2. Behind The Curtain
3. Marshmallow
4. Funny Valentine
5. It's not easy for you
6. Rewind you
7. Bouquet
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