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米女子ゴルフのダナ・オープンは１３日、米オハイオ州シルバニアのハイランドメドーズＧＣ（パー７１）で第...
7月14日
大谷、来季開幕戦オリオールズと ３月２８日に２８球団が初戦
【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は１３日、来季のレギュラーシーズン日程を発表し、大谷の所属するエン...
世界水泳福岡大会が開幕 新型コロナで２度延期
新型コロナウイルスの影響で２度延期された水泳の世界選手権福岡大会が１４日、マリンメッセ福岡などで開幕...
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【パリ共同】来年のパリ・パラリンピックの出場枠が懸かるパラ陸上の世界選手権第６日は１３日、パリで行わ...
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【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権第１１日は１３日、ロンドン郊外のオールイングランド...
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