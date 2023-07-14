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川村が３８位、久常は５９位発進　米男子ゴルフ・バルバソル第１日

2023年7月14日 10時20分 (7月14日 10時20分更新)
　米男子ゴルフのバルバソル選手権は１３日、米ケンタッキー州ニコラスビルのキーントレースＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、川村昌弘が６９で回り首位と６打差の３８位につけた。久常涼は７０で５９位。
　４６歳の今田竜二は７４で１２７位、小平智は７５の１３６位と出遅れた。ルーカス・グラバー（米国）が６３で首位発進した。（共同）

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