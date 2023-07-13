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処理水情報、迅速に提供 林氏、韓国外相へ伝達
【ジャカルタ共同】林芳正外相は１３日、訪問先のインドネシアで韓国の朴振外相と会談し、東京電力福島第１...
7月13日
法人の防衛増税２４年見送り 所得・たばこ２税も回避濃厚
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は１３日、非公式の幹部会合を党本部で開いた後に記者団の取材に応じ、防衛...
「資格確認書」積極的に発行も 政府、マイナ保険証代わり
政府は２０２４年秋を予定する健康保険証の廃止後、マイナンバーカードと一体の「マイナ保険証」未取得者ら...
首相、１６日から中東訪問 エネルギー協議、政府発表
松野博一官房長官は１３日の記者会見で、岸田文雄首相が１６～１８日の日程でサウジアラビア、アラブ首長国...
香港の禁輸方針、極めて遺憾 松野官房長官、処理水放出で
松野博一官房長官は１３日の記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水が海洋放出されれば１０都県の水産物...
首相、杉原千畝記念館を視察 第２次大戦中に「命のビザ」発給
岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、リトアニアのカウナスを訪れ、第２次世界大戦中にナチス・ドイツ...