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大雨被害で閉会中審査開催　与野党合意、衆院災害特委

2023年7月13日 17時48分 (7月13日 18時01分更新)
　自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は１３日、国会内で会談し、九州北部や北陸などでの大雨被害を受け、衆院災害対策特別委員会の閉会中審査を開く方針で合意した。開催時期は現地に議員を派遣し要望を聞き取った上で調整する。
　会談後、安住氏は「今月末から８月初旬ごろに開催するのがいいと思う。災害の状況を見ながら対応したい」と記者団に述べた。

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