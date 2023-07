『AND JUST LIKE THAT... シーズン2/ セックス・アンド・ザ・シティ新章』U-NEXTにて見放題で独占配信中

米ニューヨークを舞台に、30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起こした歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』(1998年~2004年)の続編として、2021年12月より配信され、SATCブームを再熱させた『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。そのシーズン2が6月22日より動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信中。このたび、主演のサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスの3人の特別映像が解禁となった。

『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』から25年。キャラクターとともに歩んできたこれまでを振り返りながら、家族や親しい友人のひとりであるかのようにキャリー、ミランダ、シャーロットについてそれぞれ愛情たっぷりに語っている。

シーズン1よりさらにパワーアップしたシーズン2は、冒頭から“SATCらしさ”全開。アラフィフ女性の本音や恋をよりポップに描き魅力が増しており、配信からわずか1週間でU-NEXTの海外ドラマジャンルにおける6月度視聴ランキングで1位となる反響を呼んでいる。現在第5話まで配信中で、懐かしのキャラクターや著名人のカメオ出演も見どころとなっている。

■キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)

https://youtu.be/UaTPR24HzWc

■ミランダ(シンシア・ニクソン)

https://youtu.be/x9CQslUMcHA

■シャーロット(クリスティン・デイヴィス)

https://youtu.be/4NmTg6dzDm4

(C)2023 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

関連キーワード エンタメ総合