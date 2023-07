ライブでしか見られなかった顔も公開したCHiCO with HoneyWorksのCHiCO

4月に活動を休止した音楽ユニット・CHiCO with HoneyWorksのCHiCOが、7月15日にソロボーカリストとしての活動第1弾となるデジタルシングル「光のありか」を配信リリースする。

作詞にも本格的に挑戦した「光のありか」は、悩みや不安を抱えながらも夢を目指して生きる人々に、新たなスタートを切る自身を重ねながら、固い決意を高らかに歌い上げる応援歌。今感じている気持ちを包み隠さず表現した。

これまではライブでしか見られなかったビジュアルも公開。ネットでは「CHiCOちゃんのお顔が!!」「CHiCOちゃんもろ顔出てるやん」CHiCOさん顔をばっちり出してて嬉しい」と反響を呼んでいる。配信リリース日の15日午後6時には、CHiCOが出演するミュージックビデオ(MV)がYouTubeのCHiCO/CHiCO with HoneyWorksチャンネルで公開される。

MV公開後の同日午後6時15分からは、Audee/Spotify Podcastで毎週土曜に配信している「CHiCO*DIG!STATION」のスペシャル配信をCHiCO公式Twitte Spacesで実施することも決定。いち早く新曲に込めた想いが聞ける時間となる。

CHiCOは「ソロ活動1曲目は『新しい一歩を踏み出したい人の背中を押す応援歌』です。皆への応援歌でもあり、新しい一歩を踏み出した私自身を奮い立たせる曲でもあります」と説明。「見えない未来に不安もあるけど、全力で飛び込んで、今までもらったパワーをたくさん注ぎ込んで後悔しない人生を送りたい。そして応援してくれた人達に恩返しをしたい、そんな熱い想いを込めました。ぜひ聴いて下さい!」と呼びかけている。

■CHiCOプロフィール

クリエイターチーム HoneyWorksとのコラボユニット「CHiCO with HoneyWorks」として、シングル「世界は恋に落ちている」で2014年にデビュー。テレビアニメ『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』など数々の人気アニメの主題歌を担当してきた。今年4月8日のZeppツアーファイナル公演をもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表。ボーカリスト・CHiCOとしてソロプロジェクトを始動する。

関連キーワード 音楽