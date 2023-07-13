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首相、杉原千畝記念館を視察 第２次大戦中に「命のビザ」発給
岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、リトアニアのカウナスを訪れ、第２次世界大戦中にナチス・ドイツ...
7月13日
日ウクライナ会談見送り 首相、Ｇ７宣言で支援検討
【ブリュッセル共同】岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、リトアニアで１２日に予定していたウクライ...
首相、安全確認し時期判断 処理水、夏放出は変更なし
【ブリュッセル共同】岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、東京電力福島第１原発処理水の海洋放出時期...
対中姿勢、欧州と温度差 首相、ＮＡＴＯ首脳会議に出席
岸田文雄首相が二年連続でＮＡＴＯ首脳会議に出席し、日欧の連帯を訴えた。北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（Ｉ...
日本・ＮＡＴＯ、１６分野協力 新文書発表、安保分野の連携拡大
【ビリニュス＝共同】岸田文雄首相は十二日（日本時間同）、欧米の軍事同盟である北大西洋条約機構（ＮＡＴ...
岸田首相「基準超なら即中断」 処理水放出、韓国に理解要請
【ビリニュス共同】岸田文雄首相は１２日（日本時間同）、訪問先のリトアニアで韓国の尹錫悦大統領と会談し...
7月12日