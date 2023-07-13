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香港の禁輸方針、極めて遺憾　松野官房長官、処理水放出で

2023年7月13日 12時11分 (7月13日 12時21分更新)
　松野博一官房長官は１３日の記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水が海洋放出されれば１０都県の水産物の輸入を禁止するとの香港政府発表に対し「極めて遺憾だ。科学的根拠に基づき、規制の早期撤廃とさらなる強化を行わないよう強く求める」と述べた。
　以前から日本産食品の安全性について説明を重ねてきたと強調。引き続き必要な情報提供を行うとした。

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