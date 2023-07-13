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首相、杉原千畝記念館を視察　第２次大戦中に「命のビザ」発給

2023年7月13日 07時34分 (7月13日 07時40分更新)
　岸田文雄首相は１２日（日本時間１３日）、リトアニアのカウナスを訪れ、第２次世界大戦中にナチス・ドイツから迫害を受けたユダヤ人難民を救った「命のビザ」で知られる外交官杉原千畝の記念館を視察した。
　記念館には、杉原の執務机の複製などが展示されている。裕子夫人も同行した。２０１８年には、当時の安倍晋三首相も訪れた。（ビリニュス共同）

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