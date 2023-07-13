『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』（MENT RECORDING／7月5日発売）

Snow Manの最新音楽映像作品『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』が、7月13日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」でともに初登場1位に。音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」も1位となり、3作連続・通算3作目となる「映像3部門同時」1位を獲得した。

本作は、2022年に行われた全国8都市35公演のアリーナーツアー『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』の様子を収めた映像作品。同ツアーは、2022年9月に発売され、2023/1/9付の「週間アルバムランキング」で累積売上を100.2万枚とし、ミリオンを達成したアルバム『Snow Labo. S2』を引っ提げて行われた。

初週売上は、DVD：24.6万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：44.0万枚で、合計売上は68.6万枚。「週間ミュージックDVD・BDランキング」における初週売上68.6万枚は、今年度最高初週売上枚数【※1】に。前作『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』の初週売上46.1万枚を超えて自己最高初週売上となり、さらに初週売上にして『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』の累積売上61.4万枚を上回る、自己最高累積売上も記録した。

また、初週の合計売上50万枚超えを達成したアーティストは、嵐、安室奈美恵さん、King & Princeに次ぐ史上4組目【※2】となった。さらに、オリコン史上初となる「1st音楽映像作品から3作連続初週30万枚を超え」も達成した。なお、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」「週間ミュージックDVD・BDランキング」の映像3部門いずれも、自己最高初週売上【※3】を記録している。

■『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.』が達成、更新した主な歴代記録

【週間DVDランキング】

DVD自己最高初週売上24.6万枚

DVD「1st音楽映像作品からの連続初週10万枚超え作品数」歴代2位（3作）／1位：King & Prince（6作）、2位：Snow Man（3作）

【週間BDランキング】

BD自己最高初週売上44.0万枚

BD「1st音楽映像作品からの3作連続初週20万枚超え」史上初

【週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング】

ミュージックDVD・BD自己最高初週売上68.6万枚

ミュージックDVD・BD今年度最高初週売上68.6万枚

ミュージックDVD・BD自己最高累積売上68.6万枚

ミュージックDVD・BD 「1st音楽映像作品からの3作連続初週30万枚超え」史上初

ミュージックDVD・BD「初週の合計売上50万枚超え」史上4組目／嵐『ARASHI アラフェス’13 NATIONAL STADIUM 2013』（ほか全11作品）2014/6/2付ほか、安室奈美恵『namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜』2018/9/10付、King & Prince『King & Prince First DOME TOUR 2022 ～Mr.～』（ほか全2作品）2023/1/30付ほか、Snow Man『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo』 2023/7/17付

【※1】今年度は2022/12/26付よりスタート

【※2】「週間ミュージックDVD・BDランキング」初週売上50万枚超えアーティスト／嵐『ARASHI アラフェス’13 NATIONAL STADIUM 2013』（ほか全11作品）2014/6/2付ほか、安室奈美恵『namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜』2018/9/10付、King & Prince『King & Prince First DOME TOUR 2022 ～Mr.～』（ほか全2作品） 2023/1/30付ほか

・Snow Man『Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo』 2023/7/17付

【※3】Snow Manこれまでの映像３部門自己最高初週売上作品／「DVD」自己最高初週売上：2021/3/15付『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』17.0万枚、「BD」自己最高初週売上：2022/5/16付『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』29.6万枚、「ミュージックDVD・BD」自己最高初週売上：2022/5/16付『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania』46.1万枚

＜クレジット：オリコン調べ（2023/7/17付：集計期間:2023年7月3日〜7月9日）＞

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