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【中日】前夜2発の石川昂弥が「5番三塁」福永裕基2試合ぶりスタメン…福谷浩司が1カ月ぶり登板で4勝目めざす

2023年7月12日 17時34分

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ランニングで調整する石川昂

ランニングで調整する石川昂

◇12日　ヤクルト―中日（神宮）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は11日のヤクルト戦（神宮）でプロ入り初の1試合2本塁打を放った石川昂弥内野手が「5番・三塁、ドラフト7位の福永裕基内野手が「7番・二塁」で2試合ぶりスタメン。先発の福谷浩司投手は、約1カ月ぶりの1軍のマウンドで4勝目を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
【ヤクルト】
1番・中・並木
2番・左・山崎
3番・一・オスナ
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・二・元山
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・小川
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