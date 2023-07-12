【中日】前夜2発の石川昂弥が「5番三塁」福永裕基2試合ぶりスタメン…福谷浩司が1カ月ぶり登板で4勝目めざす
2023年7月12日 17時34分
◇12日 ヤクルト―中日（神宮）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は11日のヤクルト戦（神宮）でプロ入り初の1試合2本塁打を放った石川昂弥内野手が「5番・三塁、ドラフト7位の福永裕基内野手が「7番・二塁」で2試合ぶりスタメン。先発の福谷浩司投手は、約1カ月ぶりの1軍のマウンドで4勝目を目指す。
【中日】
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
1番・左・大島
2番・中・岡林
3番・右・細川
4番・一・ビシエド
5番・三・石川昂
6番・捕・宇佐見
7番・二・福永
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
【ヤクルト】
1番・中・並木
2番・左・山崎
3番・一・オスナ
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・二・元山
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・小川
1番・中・並木
2番・左・山崎
3番・一・オスナ
4番・三・村上
5番・右・サンタナ
6番・二・元山
7番・捕・中村
8番・遊・長岡
9番・投・小川
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