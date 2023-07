人気グループ・Sexy Zoneの中島健人が“京成王子”としてPRキャラクターを務める京成スカイライナーでは14日から、特別装飾のスカイライナー『KENTY SKYLINER(ケンティ スカイライナー)』(運行予定は特設ホームページに掲載)で採用している特別収録の車内アナウンスをリニューアルする。

“京成王子”がやさしくささやく「セクシーサンキュー!」のフレーズで好評の従来の日本語版に加え、より多くの乗客にスカイライナーでの時間を楽しんでもらうため、英語版のアナウンスを放送する。海外ドラマにも出演が決定しているなど英語が堪能なことで知られる中島ならではの流ちょうなスピーチが楽しめる新しい車内アナウンスに注目だ。

なお、PRキャラクター“京成王子”をデザインしたオリジナルグッズを合計1000人に抽選でプレゼントする「京成王子と爽やか夏旅 キャンペーン」も同日よりスタートする。

■「KENTY SKYLINER」で流れる“京成王子”の車内アナウンス

▼下り・日暮里駅・新鎌ヶ谷駅発車後

ご利用ありがとうございます。京成王子こと、中島健人です。

ケンティースカイライナーは在来線最速で、だれより早く、

旅のときめきまでエスコートします!

本日はケンティースカイライナーをご利用くださいまして、セクシーサンキュー!

The Keisei Skyliner will escort you on your journey.

Thank you for using the Kenty Sky liner.

▼下り・空港第2ビル駅到着前

ご利用ありがとうございます。京成王子こと、中島健人です。

ご乗車お疲れさまでした。

列車が完全に止まるまで、座ってお待ちください。

だって、お姫さまを守るのが京成王子の仕事だから。

本日はケンティースカイライナーをご利用くださいまして、セクシーサンキュー!

Please sit and wait until the train comes to a complete stop.

Thank you for using the Kenty Sky liner.

▼上り・空港第2ビル駅発車後

ご利用ありがとうございます。京成王子こと、中島健人です。

お姫さまの中に、眠り姫はいらっしゃいますか?

フライトの疲れを癒せるように、座席は広めにつくっておきました。

どうぞ、ぐっすり、眠り姫になってください。

本日はケンティースカイライナーをご利用くださいまして、セクシーサンキュー!

Relax in the spacious seating until your arrival.

Thank you for using the Kenty Sky liner.

▼上り・日暮里駅・青砥駅到着前

ご利用ありがとうございます。京成王子こと、中島健人です。

お姫さま、まもなく到着です。

お降りの際は落し物にお気をつけください。

本日はケンティースカイライナーをご利用くださいまして、セクシーサンキュー!

Please take all your luggage and personal belongings with you.

Thank you for using the Kenty Sky liner.

