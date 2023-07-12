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7月12日
サンショウウオ３０度で「熱い」！ 滋賀・長浜バイオ大など解明
高温を苦手とするサンショウウオは、約３０度で「熱い」と感じる―。長浜バイオ大（滋賀県長浜市）と...
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新規の暗号資産（仮想通貨）発行への出資名目で、美術品販売会社から１億５千万円を詐取したとして、警視庁...
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